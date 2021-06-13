 Євро-2020: збірна Нідерландів достроково вийшла в плей-оф чемпіонату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2021

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Євро-2020: збірна Нідерландів достроково вийшла в плей-оф чемпіонату

Збірна Нідерландів в матчі другого туру групового етапу Євро-2020 завдала поразки команді Австрії з рахунком 2:0.

Збірна Нідерландів під час матчу з командою Австрії

Збірна Нідерландів під час матчу з командою Австрії

Збірна Нідерландів з футболу з рахунком 2:0 перемогла суперників з команди Австрії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2020.

На 11-й хвилині зустрічі, що відбулась в Амстердамі у четвер, 17 червня, пенальті реалізував Мемфіс Депай. На 67-й гол у ворота австрійців забив Дензел Думфріс.

Нідерландська команда набрала 6 очок в двох матчах і лідирує в групі С. Вона достроково здобула путівку в 1/8 фіналу. Друге і третє місця мають збірні України та Австрії - по 3 очки, четверте - Північна Македонія (0). Раніше у цій групі збірній Нідерландів програла збірна України.

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Чемпіонат Європи проходить з 11 червня до 11 липня в 11 містах континенту. У турнірі беруть участь 24 збірні, розділені на шість груп по чотири команди в кожній. У плей-оф (1/8 фіналу) вийдуть по дві кращі команди кожної з груп, а також чотири з шести команд, що зайняли третє місце і мають серед них найкращі показники. 

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