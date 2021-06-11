Євро-2020: Україна здобуває нервову перемогу над Північною Македонією
У матчі в Бухаресті збірна України перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1. В українців, як і в першому матчі в групі, відзначилися Ярмоленко та Яремчук.
Гравці збірної України дякують вболівальникам за підтримку в матчі
Збірна України здобула першу перемогу на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року. У матчі групи "С" проти збірної Північної Македонії, що відбувся у четвер, 17 червня, на Національному стадіоні в Бухаресті за присутності 13 тисяч глядачів, підопічні Андрія Шевченка перемогли з рахунком 2:1, втримавши здобуту в першому таймі перевагу.
Обидві збірні після поразок у першому турі (українці поступилися збірній Нідерландів 2:3, а Північна Македонія програла Австрії 1:3) потребували перемоги. Тренер українців Шевченко зробив дві заміни у стартовому складі порівняно з першим матчем: замість Олександра Зубкова, який зазнав ушкодження у стартовому поєдинку, вийшов Микола Шапаренко, а на позиції опорного півзахисника Сергія Сидорчука змінив Тарас Степаненко.
Українці активно розпочали матч і вже на 4-ій хвилині провели непогану атаку, яка завершилася ударом вище воріт у виконанні Олександра Караваєва. А на 8-ій хвилині непогано з лінії штрафного майданчика своєю потужною лівою пробив Руслан Маліновський, утім, воротар македонців Столе Димитриєвський витягнув м'яч з лівого нижнього кута та перевів на кутовий. А 11-ій хвилині захиснику балканців в останній момент вдалося перервати небезпечний прохід нападника українців Романа Яремчука.
Македонці відповіли небезпечним прострілом лише на 16-ій хвилині, який завершився неточним ударом по воротах Георгія Бущана.
Гол Ярмоленка
Українці упродовж тайму продовжували діяти гостріше, на 28-ій хвилині Маліновський прекрасним пасом вивів Андрія Ярмоленка сам на сам із Димитриєвським, однак переграти воротаря нападнику не вдалося - голкіпер македонців відбив м'яч на кутовий. Утім, після подачі кутового Ярмоленко вже святкував взяття воріт - він біля дальньої стійки замкнув прекрасне продовження кутового від Караваєва.
Андрій Ярмоленко забиває перший гол
А на 34-ій хвилині Роман Яремчук подвоїв рахунок, впевнено пробивши повз Димитриєвського: Ярмоленко прекрасним пасом вивів нападника віч-на-віч із воротарем македонців.
Роман Яремчук забиває другий гол у ворота македонців
Після забитого другого голу гра дещо заспокоїлася: з помітних подій першого тайму можна відзначити лише незарахований гол з офсайду ветерана македонців, 37-річного Горана Пандєва, а також жовту картку Миколи Шапаренка, отриману за симуляцію.
Македонці скорочують відставання
Другий тайм розпочався з небезпечної атаки балканців: на 47-ій хвилині після небезпечного удару Аріяна Адемі м'яч відбив Бущан. А на 51-ій хвилині вже небезпечний удар Маліновського зі штрафного парирував Димитриєвський.
На 55-ій хвилині Бущан після удару Александара Трайковського знову врятував українців, однак м'яч від каркасу воріт відскочив у поле і в боротьбі за нього, на думку судді, Караваєв порушив правила проти Пандєва. Аргентинський рефері Фернандо Рапалліні без вагань призначив пенальті у ворота українців. Бущан парирував удар Езгана Аліоскі з 11-метрової позначки, однак македонець добив м'яч у ворота, скоротивши рахунок.
Езган Аліоскі добив м'яч після пенальті, який відбив Георгій Бущан
Маліновський не забиває пенальті
На 70-ій хвилині Андрій Шевченко замінив авторів двох голів, випустивши Віктора Циганкова та Артема Бєсєдіна. І вже за кілька хвилин Циганков мав можливість відзначитися, однак пробив повз ворота з вигідної позиції.
На 84-ій хвилині суддя постав пенальті вже у ворота македонців після гри рукою під час виконання штрафного Маліновським. Сам Маліновський вирішив пробити з 11-метрової позначки, однак удар у правий кут воріт Димитриєвський витягнув.
Столе Димитриєвський відбиває удар з 11-метрової позначик Руслана Маліновського
Час, що залишився до закінчення матчу, став черговим випробуванням нервів для українських вболівальників: македонці намагалися зрівняти рахунок, хоча їхнім атакам і бракувало гостроти. На 4-ій доданій хвилині небезпечно пробивав Трайковський - м'яч пролетів повз ворота.
Фінальний свисток судді позначив першу перемогу українців на європейських футбольних форумах з 2012 року: п'ять років тому на Євро-2016 у Франції "синьо-жовті" програли всі три матчі у групі.
Українські вболівальники на матчі в Бухаресті
Пізніше цього дня в групі "С" зіграють збірні Нідерландів та Австрії.
Останній матч у групі українці проведуть проти австрійців у Бухаресті 21 червня. Збірна Північної Македонії зіграє проти збірної Нідерландів у Амстердамі.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Лондон - стадіон "Вемблі"
Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Вемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Вемблі". На "Вемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Мюнхен - Allianz Arena
Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Рим - Олімпійський стадіон
Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Баку - Олімпійський стадіон
Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Санкт-Петербург - Крестовський стадіон
Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Копенгаген - стадіон "Паркен"
"Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу "Копенгаген" та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Амстердам - "Йоган Кройф Арена"
Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Бухарест - Національний стадіон
Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Севілья - Олімпійський стадіон
Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Будапешт - "Пушкаш Арена"
Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"
До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".