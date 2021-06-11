Євро-2020: Україна здобуває нервову перемогу над Північною Македонією

Збірна України здобула першу перемогу на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року. У матчі групи "С" проти збірної Північної Македонії, що відбувся у четвер, 17 червня, на Національному стадіоні в Бухаресті за присутності 13 тисяч глядачів, підопічні Андрія Шевченка перемогли з рахунком 2:1, втримавши здобуту в першому таймі перевагу.

Обидві збірні після поразок у першому турі (українці поступилися збірній Нідерландів 2:3, а Північна Македонія програла Австрії 1:3) потребували перемоги. Тренер українців Шевченко зробив дві заміни у стартовому складі порівняно з першим матчем: замість Олександра Зубкова, який зазнав ушкодження у стартовому поєдинку, вийшов Микола Шапаренко, а на позиції опорного півзахисника Сергія Сидорчука змінив Тарас Степаненко.

Читайте також: Євро-2020: що треба знати про чемпіонат Європи з футболу

Активний початок матчу

Українці активно розпочали матч і вже на 4-ій хвилині провели непогану атаку, яка завершилася ударом вище воріт у виконанні Олександра Караваєва. А на 8-ій хвилині непогано з лінії штрафного майданчика своєю потужною лівою пробив Руслан Маліновський, утім, воротар македонців Столе Димитриєвський витягнув м'яч з лівого нижнього кута та перевів на кутовий. А 11-ій хвилині захиснику балканців в останній момент вдалося перервати небезпечний прохід нападника українців Романа Яремчука.

Македонці відповіли небезпечним прострілом лише на 16-ій хвилині, який завершився неточним ударом по воротах Георгія Бущана.

Гол Ярмоленка

Українці упродовж тайму продовжували діяти гостріше, на 28-ій хвилині Маліновський прекрасним пасом вивів Андрія Ярмоленка сам на сам із Димитриєвським, однак переграти воротаря нападнику не вдалося - голкіпер македонців відбив м'яч на кутовий. Утім, після подачі кутового Ярмоленко вже святкував взяття воріт - він біля дальньої стійки замкнув прекрасне продовження кутового від Караваєва.

Андрій Ярмоленко забиває перший гол

А на 34-ій хвилині Роман Яремчук подвоїв рахунок, впевнено пробивши повз Димитриєвського: Ярмоленко прекрасним пасом вивів нападника віч-на-віч із воротарем македонців.

Роман Яремчук забиває другий гол у ворота македонців

Після забитого другого голу гра дещо заспокоїлася: з помітних подій першого тайму можна відзначити лише незарахований гол з офсайду ветерана македонців, 37-річного Горана Пандєва, а також жовту картку Миколи Шапаренка, отриману за симуляцію.

Македонці скорочують відставання

Другий тайм розпочався з небезпечної атаки балканців: на 47-ій хвилині після небезпечного удару Аріяна Адемі м'яч відбив Бущан. А на 51-ій хвилині вже небезпечний удар Маліновського зі штрафного парирував Димитриєвський.

На 55-ій хвилині Бущан після удару Александара Трайковського знову врятував українців, однак м'яч від каркасу воріт відскочив у поле і в боротьбі за нього, на думку судді, Караваєв порушив правила проти Пандєва. Аргентинський рефері Фернандо Рапалліні без вагань призначив пенальті у ворота українців. Бущан парирував удар Езгана Аліоскі з 11-метрової позначки, однак македонець добив м'яч у ворота, скоротивши рахунок.

Езган Аліоскі добив м'яч після пенальті, який відбив Георгій Бущан

Маліновський не забиває пенальті

На 70-ій хвилині Андрій Шевченко замінив авторів двох голів, випустивши Віктора Циганкова та Артема Бєсєдіна. І вже за кілька хвилин Циганков мав можливість відзначитися, однак пробив повз ворота з вигідної позиції.

На 84-ій хвилині суддя постав пенальті вже у ворота македонців після гри рукою під час виконання штрафного Маліновським. Сам Маліновський вирішив пробити з 11-метрової позначки, однак удар у правий кут воріт Димитриєвський витягнув.

Столе Димитриєвський відбиває удар з 11-метрової позначик Руслана Маліновського

Час, що залишився до закінчення матчу, став черговим випробуванням нервів для українських вболівальників: македонці намагалися зрівняти рахунок, хоча їхнім атакам і бракувало гостроти. На 4-ій доданій хвилині небезпечно пробивав Трайковський - м'яч пролетів повз ворота.

Фінальний свисток судді позначив першу перемогу українців на європейських футбольних форумах з 2012 року: п'ять років тому на Євро-2016 у Франції "синьо-жовті" програли всі три матчі у групі.

Українські вболівальники на матчі в Бухаресті

Пізніше цього дня в групі "С" зіграють збірні Нідерландів та Австрії.

Останній матч у групі українці проведуть проти австрійців у Бухаресті 21 червня. Збірна Північної Македонії зіграє проти збірної Нідерландів у Амстердамі.

Читайте також: Євро-2020: збірна Франції з мінімальним рахунком перемогла збірну Німеччини