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Північна Македонія
Тема
Північна Македонія - країна на Балканському півострові. Столиця - Скоп'є.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Портрети знаменитостей… з людського волосся
Портрети знаменитостей… з людського волосся
У перукарки з Північної Македонії є незвичайне хобі: вона створює портрети знаменитостей із людського волосся.
Мистецтво
20.01.2023
20 січня 2023 р.
01:40 хв.
У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей
У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей
Більшість загиблих, серед яких 12 дітей, є громадянами Північної Македонії, куди і прямував автобус.
Суспільство
23.11.2021
23 листопада 2021 р.
Пожежа у лікарні в Північній Македонії: 14 загиблих
Пожежа у лікарні в Північній Македонії: 14 загиблих
У Північній Македонії внаслідок пожежі в тимчасовій лікарні для хворих на COVID-19 загинули щонайменше 14 осіб.
Катастрофи
09.09.2021
9 вересня 2021 р.
Пожежі на півдні Європи: ситуація загострюється
Пожежі на півдні Європи: ситуація загострюється
Лісові пожежі лютують у Греції та Туреччині, а також в інших країнах Середземномор'я.
Суспільство
05.08.2021
5 серпня 2021 р.
Євро-2020: нервова перемога України над Північною Македонією
Євро-2020: нервова перемога України над Північною Македонією
У матчі в Бухаресті збірна України перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1.
Спорт
17.06.2021
17 червня 2021 р.
Софія блокує переговори про вступ Північної Македонії до ЄС
Софія блокує переговори про вступ Північної Македонії до ЄС
Причиною блокування Софією європейських прагнень Скоп'є стали невирішені питання щодо історії та мови.
Політика
17.11.2020
17 листопада 2020 р.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Північна Македонія і НАТО: історія успіху
Борис Георгієвський
Коментар
Політика
07.02.2019
7 лютого 2019 р.
Гіркий урок в Македонії
Адельгайд Файльке
Коментар
Політика
01.10.2018
1 жовтня 2018 р.
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