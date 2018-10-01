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Північна Македонія

Тема

Північна Македонія - країна на Балканському півострові. Столиця - Скоп'є.

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Докладно

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Портрети знаменитостей… з людського волосся

Портрети знаменитостей… з людського волосся

У перукарки з Північної Македонії є незвичайне хобі: вона створює портрети знаменитостей із людського волосся.
Мистецтво20 січня 2023 р.01:40 хв.
На місці ДТП в Болгарії

У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей

У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей

Більшість загиблих, серед яких 12 дітей, є громадянами Північної Македонії, куди і прямував автобус.
Суспільство23 листопада 2021 р.
На місці пожежі в Тетово працюють слідчі

Пожежа у лікарні в Північній Македонії: 14 загиблих

Пожежа у лікарні в Північній Македонії: 14 загиблих

У Північній Македонії внаслідок пожежі в тимчасовій лікарні для хворих на COVID-19 загинули щонайменше 14 осіб.
Катастрофи9 вересня 2021 р.
Густий дим над італійським містом Пескара

Пожежі на півдні Європи: ситуація загострюється

Пожежі на півдні Європи: ситуація загострюється

Лісові пожежі лютують у Греції та Туреччині, а також в інших країнах Середземномор'я.
Суспільство5 серпня 2021 р.
Гравці збірної України дякують вболівальникам за підтримку в матчі

Євро-2020: нервова перемога України над Північною Македонією

Євро-2020: нервова перемога України над Північною Македонією

У матчі в Бухаресті збірна України перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1.
Спорт17 червня 2021 р.
Болгарський прем'єр Борисов і північномакедонський прем'єр Заєв

Софія блокує переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Софія блокує переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Причиною блокування Софією європейських прагнень Скоп'є стали невирішені питання щодо історії та мови.
Політика17 листопада 2020 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Північна Македонія і НАТО: історія успіху

Борис Георгієвський
Коментар
Політика7 лютого 2019 р.
Адельгайд Файльке

Гіркий урок в Македонії

Адельгайд Файльке
Коментар
Політика1 жовтня 2018 р.