Пожежа у лікарні в Північній Македонії: щонайменше 14 загиблих

У Північний Македонії в місті Тетово внаслідок пожежі в тимчасовій лікарні для хворих на COVID-19 загинули щонайменше 14 людей. Про це у четвер, 9 вересня, повідомила прокуратура в Скоп'є. Кількість загиблих ще може зрости, - пошукові роботи тривають.

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За даними пожежників, вогонь у лікарні спалахнув 8 вересня у другій половині дня. Вогнеборцям знадобилося приблизно 45 хвилин, щоб загасити пожежу. Тимчасову лікарню для хворих на COVID-19 обладнали в Тетово минулого року, щоб розвантажити інші медичні заклади в Північній Македонії, повідомляє інформагенція AFP.

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Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Північній Македонії останнім часом знову зростає. Щодня в країні реєструють близько 30 летальних випадків. З початку пандемії в двомільйонній державі померли понад 6100 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом.