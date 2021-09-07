 ВООЗ закликає багаті країни не робити повторні COVID-щеплення до кінця року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2021

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Новини

ВООЗ закликає багаті країни не робити повторні COVID-щеплення до кінця року

Мільйони людей у світі ще не отримали жодної дози вакцини, наголошують у ВООЗ. Тож до кінця поточного року варто не проводити третього COVID-щеплення в окремих країнах.

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає окремі країни не робити до кінця поточного року повторні - так звані бустерні - щеплення від коронавірусу. Відповідну заяву зробив у середу, 8 вересня, гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконференцїі в Женеві. Очільник організації вказав зокрема не те, що досі мільйони людей у всьому світі не отримали жодної дози вакцини.

"Я не мовчатиму, коли компанії та країни, які контролюють глобальні поставки вакцин, вважають, що незаможні люди всього світу мають удовольнятися залишками", - заявив Тедрос Адханом Гебреєсус журналістам, цитує інформагенція AFP.

Очільник ВООЗ закликав багаті країни та виробників вакцин приділяти першочергову увагу тому, щоб насамперед щеплення були зроблені медичним працівникам і вразливим групам населення в бідніших країнах, а не піклуватися про додаткову вакцинацію мешканців заможних країн.

"Ми не хочемо, щоб широко застосовувалися повторні вакцинації для здорових людей, які повністю щеплені", - сказав він. Минулого місяця ВООЗ закликала запровадити до кінця вересня мораторій на додаткові щеплення вакциною від коронавірусу, щоб усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими та бідними країнами.

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Однак Тедрос Гебреєсус визнав, що відтоді "мало що змінилося в глобальній ситуації". "Тож сьогодні я закликаю продовжити мораторій, принаймні, до кінця року", - сказав він. За його словами, країни з високим рівнем доходу обіцяли передати понад мільярд доз вакцин біднішим країнам, "але менш як 15 відсотків цих доз були надані". "Нам не потрібні більше обіцянки, - сказав він. - Нам потрібні тільки вакцини".

На заклик реагують не всі

Попри заклик до мораторію, деякі заможні країни виступають за запровадження повторних щеплень не тільки для вразливих груп населення, а й для всього населення. На захист такого підходу висувають аргумент про ознаки зниження ефективності вакцини проти вкрай заразного дельта-варіанта коронавірусу. ВООЗ теж визнає, що для людей з ослабленим імунітетом може знадобитися додаткова доза, але підкреслює, що для здорових людей вакцини залишаються дуже ефективними, особливо щодо запобігання тяжкої форми перебігу захворювання.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    Moderna: родом з університету Гарварда

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  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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У Баварії почали робити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19

Щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу планують здійснювати по всій Німеччині з вересня. Поки що освіжити щеплення пропонують особам із груп ризику, після другого щеплення яких минуло шість місяців.  

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