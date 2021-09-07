ВООЗ закликає багаті країни не робити повторні COVID-щеплення до кінця року
Мільйони людей у світі ще не отримали жодної дози вакцини, наголошують у ВООЗ. Тож до кінця поточного року варто не проводити третього COVID-щеплення в окремих країнах.
Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає окремі країни не робити до кінця поточного року повторні - так звані бустерні - щеплення від коронавірусу. Відповідну заяву зробив у середу, 8 вересня, гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконференцїі в Женеві. Очільник організації вказав зокрема не те, що досі мільйони людей у всьому світі не отримали жодної дози вакцини.
"Я не мовчатиму, коли компанії та країни, які контролюють глобальні поставки вакцин, вважають, що незаможні люди всього світу мають удовольнятися залишками", - заявив Тедрос Адханом Гебреєсус журналістам, цитує інформагенція AFP.
Очільник ВООЗ закликав багаті країни та виробників вакцин приділяти першочергову увагу тому, щоб насамперед щеплення були зроблені медичним працівникам і вразливим групам населення в бідніших країнах, а не піклуватися про додаткову вакцинацію мешканців заможних країн.
"Ми не хочемо, щоб широко застосовувалися повторні вакцинації для здорових людей, які повністю щеплені", - сказав він. Минулого місяця ВООЗ закликала запровадити до кінця вересня мораторій на додаткові щеплення вакциною від коронавірусу, щоб усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими та бідними країнами.
Однак Тедрос Гебреєсус визнав, що відтоді "мало що змінилося в глобальній ситуації". "Тож сьогодні я закликаю продовжити мораторій, принаймні, до кінця року", - сказав він. За його словами, країни з високим рівнем доходу обіцяли передати понад мільярд доз вакцин біднішим країнам, "але менш як 15 відсотків цих доз були надані". "Нам не потрібні більше обіцянки, - сказав він. - Нам потрібні тільки вакцини".
На заклик реагують не всі
Попри заклик до мораторію, деякі заможні країни виступають за запровадження повторних щеплень не тільки для вразливих груп населення, а й для всього населення. На захист такого підходу висувають аргумент про ознаки зниження ефективності вакцини проти вкрай заразного дельта-варіанта коронавірусу. ВООЗ теж визнає, що для людей з ослабленим імунітетом може знадобитися додаткова доза, але підкреслює, що для здорових людей вакцини залишаються дуже ефективними, особливо щодо запобігання тяжкої форми перебігу захворювання.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.