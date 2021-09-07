ВООЗ закликає багаті країни не робити повторні COVID-щеплення до кінця року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає окремі країни не робити до кінця поточного року повторні - так звані бустерні - щеплення від коронавірусу. Відповідну заяву зробив у середу, 8 вересня, гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконференцїі в Женеві. Очільник організації вказав зокрема не те, що досі мільйони людей у всьому світі не отримали жодної дози вакцини.

"Я не мовчатиму, коли компанії та країни, які контролюють глобальні поставки вакцин, вважають, що незаможні люди всього світу мають удовольнятися залишками", - заявив Тедрос Адханом Гебреєсус журналістам, цитує інформагенція AFP.

Очільник ВООЗ закликав багаті країни та виробників вакцин приділяти першочергову увагу тому, щоб насамперед щеплення були зроблені медичним працівникам і вразливим групам населення в бідніших країнах, а не піклуватися про додаткову вакцинацію мешканців заможних країн.

"Ми не хочемо, щоб широко застосовувалися повторні вакцинації для здорових людей, які повністю щеплені", - сказав він. Минулого місяця ВООЗ закликала запровадити до кінця вересня мораторій на додаткові щеплення вакциною від коронавірусу, щоб усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими та бідними країнами.

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Однак Тедрос Гебреєсус визнав, що відтоді "мало що змінилося в глобальній ситуації". "Тож сьогодні я закликаю продовжити мораторій, принаймні, до кінця року", - сказав він. За його словами, країни з високим рівнем доходу обіцяли передати понад мільярд доз вакцин біднішим країнам, "але менш як 15 відсотків цих доз були надані". "Нам не потрібні більше обіцянки, - сказав він. - Нам потрібні тільки вакцини".

На заклик реагують не всі

Попри заклик до мораторію, деякі заможні країни виступають за запровадження повторних щеплень не тільки для вразливих груп населення, а й для всього населення. На захист такого підходу висувають аргумент про ознаки зниження ефективності вакцини проти вкрай заразного дельта-варіанта коронавірусу. ВООЗ теж визнає, що для людей з ослабленим імунітетом може знадобитися додаткова доза, але підкреслює, що для здорових людей вакцини залишаються дуже ефективними, особливо щодо запобігання тяжкої форми перебігу захворювання.