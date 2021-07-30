 Байден з дружиною отримають третю дозу вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Новини

Байден з дружиною отримають третю дозу вакцини від коронавірусу

З 20 вересня жителі США матимуть можливість зробити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу. Президент США Джо Байден заявив, що він з дружиною планують отримати бустерну дозу.

Першою дозою Джо Байден вакцинувався в грудні минулого року

Першою дозою Джо Байден вакцинувався в грудні минулого року

Президент США Джо Байден заявив, що він та перша леді Джилл Байден зроблять щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

"Ми отримаємо бустерні дози", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News, оприлюдненому в четвер, 19 серпня, цитує інформагенція Reuters. Напередоні було оголошено, що з 20 вересня дорослим жителям США пропонуватимуть зробити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

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Програма почне працювати попри те, що досі мільйони американців не отримали навіть першу дозу. Також багато країн у світі мають проблеми з вакцинами та чекають на поставки, через що ВООЗ закликала заможніші країни відкласти щеплення третьою дозою, поки у всьому світі не вакцинують більше людей.

78-и річному Байдену зробили щеплення препаратом BionTech/Pfizer у грудні минулого року, коли кампанія з вакцинації в США тільки була запущена.

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