Байден з дружиною отримають третю дозу вакцини від коронавірусу

Президент США Джо Байден заявив, що він та перша леді Джилл Байден зроблять щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

"Ми отримаємо бустерні дози", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News, оприлюдненому в четвер, 19 серпня, цитує інформагенція Reuters. Напередоні було оголошено, що з 20 вересня дорослим жителям США пропонуватимуть зробити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

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Програма почне працювати попри те, що досі мільйони американців не отримали навіть першу дозу. Також багато країн у світі мають проблеми з вакцинами та чекають на поставки, через що ВООЗ закликала заможніші країни відкласти щеплення третьою дозою, поки у всьому світі не вакцинують більше людей.

78-и річному Байдену зробили щеплення препаратом BionTech/Pfizer у грудні минулого року, коли кампанія з вакцинації в США тільки була запущена.