 У Баварії почали робити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2021

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Новини

У Баварії почали робити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19

Щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу планують здійснювати по всій Німеччині з вересня. Поки що освіжити щеплення пропонують особам із груп ризику, після другого щеплення яких минуло шість місяців.

У вересні щеплення третьою дозою вакцини має розпочатися і в інших землях Німеччини

У вересні щеплення третьою дозою вакцини має розпочатися і в інших землях Німеччини

У Баварії почалася кампанія з вакцинації населення, яке належить до груп особливого ризику, третьою дозою вакцини від коронавірусу. Про те, що з понеділка, 16 серпня, центри вакцинації та лікарські практики можуть пропонувати подібну послугу, заявив міністр охорони здоров'я цієї німецької федеральної землі Клаус Голечек (Klaus Holetschek).

При цьому уряди федеральних земель Німеччини ще два тижні тому погодилися розпочати щеплення третьою дозою вакцини з вересня цього року. Наразі у багатьох регіонах країни ще тривають заходи з підготовки до кампанії з вакцинації.

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Третє щеплення - для груп ризику

Передбачається, що третю дозу вакцини від коронавірусу поки що пропонуватимуть особам, що входять до груп особливого ризику. До них передусім належать мешканці будинків для літніх людей, інші особи, що потребують догляду, та люди, старші 80 років. Для цієї категорії населення ризик померти внаслідок інфікування коронавірусом є найвищим.

Ще однією передумовою для отримання третього щеплення є мінімальний строк у шість місяців, який має минути після другої вакцинації.

Через це, за словами Голечека, він не очікує великого напливу охочих зробити третє щеплення у центрах вакцинації. На його думку, більшість щеплень третьою дозою вакцини буде організовано за допомогою сімейних лікарів, які зазвичай на регулярній основі опікуються представниками зазначених вище груп ризику.

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У STIKO критикують намір уряду Німеччини

Голова німецької Постійної комісії з вакцинації (Ständige Impfkommission - STIKO) при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс (Thomas Mertens) стримано відреагував на плани німецької влади розпочати вакцинацію третьою дозою вакцини від коронавірусу вже у вересні.

Ще у травні експерт попереджав, що на німців, вірогідно, очікуватиме необхідність "освіжити" щеплення проти COVID-19 у наступному році. Але зараз він вважає бажання почати вакцинацію третьою дозою вже у вересні передчасним. "Тут ідеться про політичний запобіжний захід без достатніх медичних підстав", - заявив Мертенс в інтерв'ю виданню Die Welt.

На його думку, немає особливих підстав поспішати зі щепленнями третьою дозою вакцини. "Ідеться не про те, робити це на тиждень чи два раніше або пізніше", - сказав Мертенс. За його словами, жодна група щеплених не втрачатиме захист в один момент, до якого треба встигнути "освіжити" здатність опиратися коронавірусу.

Водночас він додав, що наразі немає і свідчень того, що такий крок може бути шкідливим.

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