У Німеччині запроваджують обов'язкове тестування для невакцинованих від коронавірусу людей. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 10 серпня, прем'єр-міністри німецьких земель та канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час відеоконференції. Норма набуває чинності з 23 серпня та діятиме для відвідування різних закладів та заходів, що проходять у закритих приміщеннях.

З 23 серпня всі особи, які не вакциновані повністю або ж не перехворіли на COVID в останні шість місяців, мають надати або швидкий тест на антиген, термін дії якого становить 24 години, або ж ПЛР-тест, зроблений щонайбільше 48 годин тому. Це правило не поширюється на дітей до 6 років та школярів.

Зокрема, невакциновані особи мають надавати тести для відвідування перукарень, косметичних салонів, фітнес-студій, проживання в готелях (в цьому випадку тестуватися необхідно двічі на тиждень). Також тести потрібні для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, кафе, ресторанів та барів, кінотеатрів, заходів та урочистостей. Наразі повне щеплення у Німеччині отримали 55,1 відсотка населення, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).

При цьому федеральні землі можуть повністю або частково призупинити дію цієї норми за умови, якщо рівень інфікування в певному районі становить не більше 35 нових випадків на 100 тисяч населення за сім днів.

З 11 жовтня швидкі тести на коронавірус для жителів країни більше не будуть безкоштовними. Невакциновані особи мають самі оплачувати їх, якщо відвідуватимуть якісь заклади. Це правило не розповсюджується на тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин.

Спортивні події та вечірки

Особливий ризик поширення інфікування очільники урядів німецьких земель вбачають у великих заходах, таких як концерти, урочистості або вечірки. Для спортивних подій із понад 5 тисячами глядачів встановлено обмеження на заповнення максимум 50 відсотків місткості стадіонів - але не більш ніж 25 тисяч глядачів. Це стосується, зокрема, і матчів футбольної Бундесліги, сезон у якій розпочинається найближчими вихідними.

Всі інші карантинні заходи, які діяли в Німеччині досі, залишаються чинними. Зокрема, обов'язок носити маски в громадських місцях і транспорті та дотримуватися дистанції.

Жителів Німеччині закликають вакцинуватися

Федеральний та земельний уряди закликали жителів Німеччини терміново вакцинуватися від коронавірусу. Центри вакцинації полегшать доступ до вакцинації для всіх груп населення, а роботодавців закликають підтримувати співробітників у використанні пропозицій щодо вакцинації.

На додаток до рівня інфікування упродовж семи днів, який досі був головним індикатором для запровадження чи зняття обмежень, у Німеччині також хочуть враховувати рівень вакцинації та кількість важких перебігів захворювання. Однак поки глави урядів не визначили тут відповідних показників.