Глава МОЗ Німеччини хоче більше послаблень для вакцинованих

На думку міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn), люди, що отримали щеплення від коронавірусу, мають бути позбавлені низки протиепідемічних обмежень. Про це він заявив у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому у неділю, 4 квітня.

"Для того, кого повністю вакциновано, можуть діяти ті самі правила, як і для тих, хто отримав негативний результат тесту на коронавірус", - зазначив Шпан. Підставою для цього є результати аналізу даних німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), який опікується питаннями, пов'язанами з пандемією коронавірусу. Згідно з цими даними, вимогу тестування та перебування на карантині для вакцинованих можна швидко скасовувати.

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Без тестів на коронавірус до перукарні чи магазину

Коли третю хвилю пандемії COVID-19 буде подолано і доведеться ухвалювати кроки про послаблення обмежень, що передбачатимуть застосування швидких тестів на коронавірус, це питання може постати. "Той, хто отримав щеплення, зможе без подальшого тестування йти до магазинів чи до перукаря", - пояснює Шпан. Також, згідно з оцінкою RKI, люди, що отримали усі необхідні дози вакцини від коронавірусу, не потребуватимуть перебування на карантині. Зараз у Німеччині на карантин відправляють, зокрема, людей, які контактували з хворими на COVID-19.

Такі пропозиції базуються, згідно з інформацією Bild am Sonntag, на нещодавньому дослідженні RKI. Газета при цьому посилається на доповідь інституту для МОЗ Німеччини. "Наразі відомо, що ризик передачі вірусу повністю вакцинованими особами, починаючи з 15 дня отримання другої дози вакцини, є меншим, ніж при пред'явленні негативного антиген-тесту, зробленого інфікованою людиною, що не має симптомів", - цитує видання цей документ.

Шпан хоче швидко запровадити послаблення для щеплених

Цей звіт RKI вже надіслано урядам федеральних земель Німеччини. Проведене інститутом дослідження було зроблено на замовлення конференції голів земельних урядів та федерального уряду країни і мало на меті з'ясувати, з якого моменту вимога обов'язкового тестування для вакцинованих осіб може бути вже зайвою.

Шпан заявив, що хоче домогтися позбавлення вакцинованих осіб вимоги робити тести на коронавірус та перебувати на карантині вже у найближчі тижні. "У координації із федеральними землями ми незабаром перетворимо ці дані на практичні кроки", - пояснив міністр у розмові з Bild am Sonntag.