Щеплені від грипу більш захищені від COVID-19, але чому?

Невже щеплення від грипуможе якоюсь мірою захистити і від COVID-19? І якщо так, то чому? Це питання хвилює багатьох фахівців, надто після оприлюднення в Американському журналі інфекційного контролю (American Journal of Infection Control) несподіваних результатів дослідження команди вчених на чолі з Анною Колон з Університету Мічигану.

Дослідники проаналізували дані понад 27 тисяч пацієнтів зі штату Мічиган, які зробили тест на COVID-19. Близько 13 тисяч з них мали щеплення від грипу. З'ясувалося, що частка щеплених від грипу серед інфікованих коронавірусом є дещо нижчою - 4 відсотки замість 4,9 відсотка, як серед нещеплених від грипу. Крім того, пацієнти зі щепленням від грипу рідше потрапляли до лікарень з тяжким перебігом COVID-19. А якщо й потрапляли, то перебування у стаціонарі було серед цієї групи пацієнтів коротшим. Водночас відсоток летальних випадків в обох групах суттєво не відрізняється.

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Який вплив має природжений імунітет?

Вирішальне питання для фахівців: чи є для цих спостережень пояснення з точки зору медицини й мікробіології? Це міг би бути, наприклад, природжений імунітет, який, можливо, активується за допомогою щеплення. Цей імунітет діє незалежно від набутого імунітету, який базується на дії антитіл. У боротьбі з COVID-19 він атакує характерний спайк-протеїн і таким чином знешкоджує вірус.

Природжений імунний захист, який, можливо, активується за допомогою щеплення, натомість складається з цілої низки різних елементів. Вони діють на чужорідні тіла радше невибірково. До арсеналу імунних засобів організму належать, зокрема, фагоцити і дендритні клітини - "клітини-пожирачі", але й цитокіни (протеїни, які відіграють суттєву роль в імунній відповіді організму та запальних процесах), а також лейкоцити Т і Б (білі частинки крові).

Той факт, що різні щеплення є в принципі корисними для імунітету, доведений, наприклад, на щепленнях проти кору. Епідеміологічні дослідження давно засвідчили, що щеплені діти ще тривалий час після вакцинації демонструють підвищений рівень імунітету проти цілої низки збудників порівняно з нещепленими.

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Чи все ж таки це лише кореляція?

Не виключено, однак, що серед щеплених проти грипу просто загалом менше хворіють на COVID-19, бо ці люди є обережнішими й більш схильними дотримуватися карантинних приписів. Зокрема, проти грипу традиційно вакцинуються передовсім групи ризику - люди похилого віку й ті, хто має хронічні захворювання, а не молоді і здорові. Крім того, пенсіонери - серед яких, власне, вищий відсоток людей з щепленням проти грипу, мають більше можливостей для самоізоляції, ніж ті, хто мусить продовжувати ходити на роботу.

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Тим не менше, проти такої кореляції свідчать два чинники: люди похилого віку зазвичай мають більш тяжку картину захворювання на COVID-19. А дослідження з Мічигану містить спостереження, які спростовують цю закономірність. Поза тим ще торік вийшов препринт, тобто публікація ще не перевіреного незалежно дослідження, автори якого схиляються до висновку про імунологічне пояснення цього феномену: серед співробітників лікарень у Нідерландах, які взимку 2019/2020 років зробили щеплення проти грипу, COVID-19 траплявся значно рідше, ніж серед невакцинованих.

В обох цих групах не було людей, старших за 70 років. Отже, моніторинг охопив людей працездатного віку, які зазвичай мають значно більше контактів.