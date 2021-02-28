Коронавірус: коли завершиться пандемія COVID-19

З початком весни багато в кого уривається терпець: у багатьох країнах люди хочуть отримати перспективу, коли локдаун буде поступово знято, коли вони зможуть очікувати на щеплення, коли це все нарешті завершиться.

Олії у вогонь підлила заява одного з представників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про можливе швидке завершення пандемії COVID-19. Директор європейського регіонального бюро ВООЗ, бельгієць Ганс Клюґе в інтерв'ю данському радіо сказав, що пандемія "буде подолана за декілька місяців".

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У ВООЗ кажуть про помилку

Після палких дебатів серед фахівців та серед користувачів соціальних мереж Клюґе був змушений внести ясність у розмові з німецьким мовником ZDF. "Я цього ніколи не говорив", - заявив функціонер. Натомість, мовляв, він хотів сказати, що ніхто зараз не зможе спрогнозувати, коли пандемія завершиться.

"Я би сказав - як робоча гіпотеза, - що на початку 2022 року пандемія буде позаду", - зазначив глава європейського бюро ВООЗ. Коронавірус, за словами Клюґе, надалі циркулюватиме серед населення, але він упевнений, що обтяжливі протиепідемічні заходи вже не будуть потрібними.

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Німецькі вірусологи застерігають від пом'якшення локдауну

Науковців заголовки ЗМІ на основі першої цитати глави європейського бюро ВООЗ змусили лише похитати головою. Вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) з берлінської клініки Charité написав у Twitter, що усі припущення про послаблення вірусу не відповідають дійсності. "Ні, зараз жоден з відомих мутантів (коронавірусу. - Ред.) не має ознак послаблення. Це виглядає як чиста спекуляція", - запевнив Дростен.

Німецький вірусолог Крістіан Дростен

Вірусолог ще на початку січня у своєму подкасті для німецького мовника NDR пояснив, що пандемія триватиме ще дуже довго, допоки вірус не стане ендемічним. Це означає, що збудник COVID-19 не зникне, але буде обмежений локальними проявами. А в інтерв'ю журналу Spiegel Дростен попередив, що у 2021 році ситуація з поширенням коронавірусу спершу може стати лише більш небезпечною.

Епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), який водночас є депутатом Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини - також дотримується цієї точки зору і, як і багато інших політиків, застерігає від швидкого пом'якшення обмежувальних заходів. Так само прем'єр-міністр Баварії напередодні консультацій федерального уряду із главами урядів німецьких земель заявив у розмові із медіакомпанією BR про те, що не можна впадати у "лихоманку" у питанні послаблень локдауну.

"Хвиля" пандемії знову зростає

Ще наприкінці лютого, попри повідомлення про нові мутації коронавірусу, ситуація могла видатися відносно оптимістичною. Так, абсолютні цифри жахають: з початку пандемії у світі було зафіксовано близько 114 мільйонів випадків інфікування коронавірусом, а близько 2,5 мільйонів людей із COVID-19 померли. До того ж, в окремих країнах темпи поширення хвороби були вкрай швидкими.

Але навіть на цьому тлі у ВООЗ почали говорити про зміну тренду. Згідно з даними організації, протягом понад півтора місяців загальна кількість нових інфікувань коронавірусом у світі поступово зменшувалася. При цьому це відбувалося відчутно швидше, ніж очікувалося.

Так, станом на середину січня щодня інфікування коронавірусом фіксували в близько 700 тисяч людей. Наприкінці лютого цей показник зменшився майже на половину. Так само майже вдвічі зменшилася за цей час і кількість смертей у людей, що були заражені коронавірусом.

Генеральний секретар ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус обережно назвав ці цифри "ознакою надії". "Цей тренд є нагадуванням, що, навіть якщо ми сьогодні дискутуємо про вакцини, COVID-19 можна перемагати і контролювати традиційними заходами у сфері громадського здоров'я. І фактично саме це багато країн і зробили".

Щоправда, такий оптимізм тривав недовго. Вже 1 березня Гебреєсус повідомив - після шести тижнів зниження кількості нових випадків зараження коронавірусом цей показник знову почав зростати. При цьому зміна тренду спостерігається по всьому світу, окрім Африки та країн, що розташовані на західному узбережжі Тихого океану. Окрім нових мутацій, глава ВООЗ пояснив це послабленням коронавірусних обмежень та тим, що люди стали менш обережними.

Але чому інфікування коронавірусом знижувалось

Причинами для тренду, який дав стільки приводів для оптимізму наприкінці зими, називалося одразу декілька факторів. При цьому ясно, що лише вакцинацією пояснити тривале зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусом не можна, адже щеплення від COVID-19 на той момент встигла отримати лише невелика частка світового населення.

Можна із впевненістю сказати, що у багатьох країнах свою дієвість продемонстрували запроваджені обмеження соціальних контактів та гігієнічні приписи. Таким чином, це означає, що зараз доцільним може бути лише дуже повільне послаблення правил соціального дистанціювання.

20 тисяч пустих стільців у пам'ять про жертв COVID-19 у США

У деяких країнах, як, наприклад, у США чи Бразилії, інфікувалося вже так багато людей, що це призвело до утворення імунітету серед значної частини населення. Таким чином, у США поступово, хоч і чималою ціною, утворюється своєрідний колективний імунітет, кажуть у ВООЗ - якщо врахувати не лише зареєстровані випадки, але й можливі незафіксовані зараження коронавірусом.

До того ж, деякі дослідники дотримуються погляду, що SARS-CoV-2 у середньостроковій перспективі відчутно послабиться завдяки мутаціям, навіть якщо зараз це звучить дивно.

В середині лютого американські дослідники Університету Атланти і Пенсильванії під керівництвом біологині Дженні Левайн опублікували сенсаційне дослідження у науковому журналі Science. У ньому вони прогнозують, що завдяки мутаціями коронавірус вже незабаром стане "ендемічним", тобто поширюватиметься далі лише на окремих територіях. Таким чином, загроза COVID-19 зменшиться, а глобальна кампанія з щеплення додатково пришвидшить цей процес.

Пандемії грипу також раптово зникали

Цей прогноз підтверджує і оцінка епідеміолога Клауса Штьора (Klaus Stöhr), який керував Глобальною програмою грипу ВООЗ і був також координатором організації з дослідження вірусу SARS. Досвід пандемій грипу у минулому чітко продемонстрував, що поширення інфекції із високою ймовірністю може так само раптово піти на спад.

Так, обидві руйнівні пандемії грипу - азіатського грипу у 1957 році, який забрав до чотирьох мільйонів життів, та гонконзького грипу у 1968 році із майже трьома мільйонами жертв - зійшли нанівець так само швидко, як і почалися

Друга хвиля іспанського грипу забрала найбільше життів

Під час іспанського грипу після Першої світової війни друга хвиля принесла найбільше жертв. Загалом між 1918 та 1920 роком внаслідок цієї хвороби, ймовірно, померло близько 50 мільйонів людей. Третя хвиля швидко відступила, але збудник нікуди не подівся. До сьогодні у послабленій формі вірус H1N1 зустрічається серед збудників звичайного грипу.

Чи стане коронавірус чимось схожим на грип

У середньостроковій перспективі на SARS-CoV-2 може очікувати подібний розвиток подій. Імовірно, коронавірус надалі циркулюватиме серед населення, але буде з'являтися лише локально. З перебігом подальших мутацій він буде послаблюватися та втрачати загрозу, яка від нього походить.

Втім, аби це справдилося, варто сподіватися, що тренд на зменшення кількості нових заражень коронавірусом незабаром відновиться. Але навіть тоді політикам ще довгий час доведеться перебувати у незручному шпагаті між необхідністю протиепідемічних заходів та бажанням громадян якомога швидше їх позбавитися.