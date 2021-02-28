 Уряд ФРН пропонує подовжити локдаун, але з послабленнями - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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Уряд ФРН пропонує подовжити локдаун, але з послабленнями - ЗМІ

Федеральний уряд ФРН і уряди земель обдумують часткове послаблення обмежень на контакти і поступове відкриття окремих галузей. Сам локдаун пропонується подовжити до кінця березня.

Локдаун у ФРН можуть подовжити до 28 березня

Локдаун у ФРН можуть подовжити до 28 березня

З наступного тижня в Німеччині можуть дещо послабити жорсткі обмеження, запровадженні ще торік у рамках локдауну. Принаймні це передбачає попередній текст пропозицій німецького уряду для обговорення 3 березня з урядами земель, передають у вівторок, 2 березня, німецькі ЗМІ, що мають у своєму розпорядженні цей документ.

У документі пропонується подовжити локдаун до 28 березня. Утім, він також окреслює можливий поетапний план послаблень, зокрема, передбачає можливість часткового скасуванння обмежень на контакти і поступового відкриття певних галузей, як-от торгівлі, культури і спорту. 

Можливість збиратися разом до п'яти людей

"Можливість проведення приватних зустрічей з друзями, родичами і знайомими знову буде розширена з 8 березня: приватні зустрічі одного домогосподарства з іншим тепер будуть дозволені, але обмежені максимум п'ятьма людьми. Діти до 14 років не враховуються", - йдеться в документі, цитує інформагенція Reuters. 

Крім того, зазначається, що в районах з особливо низькими показниками заражень має бути можливе подальше послаблення локдауну. Утім, це має супроводжуватися активним розширенням кампанії вакцинації та можливостей проведення швидких тестів на наявність коронавірусу. В уряді також планують провести своєрідну "перевірку", чи можна буде вдаватися до послаблень навіть там, де тижневий показник кількості заражень перевищує межу в 35 на 100 тисяч за умови розширення тестів та поліпшення технологій відстеження заражень.

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Наступними кроками щодо послаблень у документі названо часткове відкриття закладів роздрібної торгівлі, а також автошкіл. Але для цього потрібен показник не більше 35 заражень на 100 тисяч людей протягом тижня, наголошується в документі. Щодо подальших кроків, то це питання обговорюватиметься 24 березня.

Нагадаємо, нинішній жорсткий локдаун триває в Німеччині з 16 грудня 2020 року. Спочатку передбачалося, що такі обмеження триватимуть лише до 10 січня, однак їх кілька разів подовжували. Востаннє локдаун подовжили 10 лютого до 7 березня. Однак того разу влада дозволила землям самостійно вирішувати щодо певних послаблень в окремих галузях.

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