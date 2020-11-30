"Локдаун" став у Німеччині англіцизмом року

Журі, що складається з мовознавців, визначило найбільш поширений у Німеччині англіцизмом 2020 року. Ним, як повідомляє у вівторок, 2 лютого, інформаційне агентство dpa, виявилося слово "локдаун".

У заяві журі зазначається, що це запозичення швидко інтегрувалося у німецьку мову, набувши "центральної ролі у дискусії довкола заходів зі стримування пандемії". Експерти звернули увагу, що англіцизм почав жити власним життям, додаючись до іменників і створюючи таким чином нові слова на кшталт Lockdown-Verstöße (порушення локдауну. - Ред.) та Lockdown-Lockerungen (послаблення локдауну. - Ред.).

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Хоумофіс набув нового значення

Серед інших претендентів на це звання були такі слова як "суперспредер" (суперпоширювач. - Ред.) та "хоумофіс". При цьому, зазначають мовознавці, в останньому випадку утворений з двох англійських слів термін має у мові оригіналу зовсім інше значення. Британцям словосполучення Home Office відоме на позначення міністерства внутрішніх справ Великобританії.

У німецькій мові це слово, натомість, означає спричинену локдауном дистанційну роботу з дому. Почасти без можливості робити це зі спеціально відведеної кімнати, пояснюють лінгвісти.

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Англіцизми як дзеркало суспільства ФРН

При цьому слово "локдаун"лише у серпні 2020 року увійшло до відомого словника німецької мови Duden. Серед інших слів, які потрапили до словника внаслідок пандемії, - "Covid-19", "футбольний матч без глядачів" (Geisterspiel), "колективний імунітет" (Herdenimmunität).

"Англіцизми року" подекуди яскраво відображають найважливіші теми та проблеми, що непокоять німецьке суспільство. Так, у 2017 році переможцем цієї номінації стало слово "інфлюенсер", а у 2013 - суфікс "-гейт".