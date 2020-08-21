 Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.01.2021

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Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно

Вивчаєте німецьку мову? Тоді вам обов'язково стане в пригоді цей унікальний словник німецької мови! Розповідаємо про видання, що потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

Словник німецької мови братів Ґрімм доступний безкоштовно в електронній формі

Словник німецької мови братів Ґрімм доступний безкоштовно в електронній формі

Казки братів Ґрімм (Wilhelm und Jacob Grimm) відомі кожному з дитинства. Але є ще один твір, над яким вчені працювали довгі роки. Непідйомний і багатосторінковий - про "Німецький словник" братів Грімм можна говорити тільки в найвищому ступені. Він і справді перевершує аналоги в багатьох відношеннях.

Першою літерою в словнику стала "найголовніша", як її ще називали Якоб і Вільгельм Ґрімм, літера "A". Кожен запис супроводжувався визначенням і докладною історичною довідкою - автори доклали багато зусиль. Далі слідував запис "Aa" - це досить поширена назва річок в Німеччині, яка зустрічається неодноразово. Наступний запис - "aa" або "aa machen", що означає ніщо інше, як "справляти нужду". За цим виразом слідував "Aal" - вугор, та "aalglatt" - верткий, як вугор.

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Брати Якоб і Вільгельм Ґрімм

Брати Якоб і Вільгельм Ґрімм

З чого почався словник братів Ґрімм

У березні 1838 року філолог Моріц Гаупт (Moriz Haupt) і видавець Карл Раймер (Karl Reimer) переконали братів Ґрімм взятися за роботу над великим словником німецької мови. Початок амбітному проєкту було покладено, і брати Ґрімм, що тоді мешкали в Касселі, почали над ним працювати. Вони поставили перед собою мету пояснити походження й вживання кожного слова в німецькій мові - від Лютера до Ґете, - і це з усією ґрунтовністю та прискіпливістю.

Брати Ґрімм за збігом цілого ряду обставин на той момент мали вільний час. Справа в тому, що Геттінгенський університет звільнив професорів філології, серед яких були Якоб і Вільгельм Ґрімм, адже вони наважилися в 1837 році виступити з протестом проти скасування Конституції королівства Ганновер. Загалом їх було семеро, тому ця група однодумців отримала назву Геттінгенська сімка (Göttinger Sieben).

Поки брати Ґрімм перебували у вільному плаванні, вони й переконали видавця з Лейпцига Саломона Гірцеля (Salomon Hirzel) випустити новий великий словник німецької мови. Гірцель погодився і в 1838 році брати Ґрімм приступили до роботи. Титанічна праця, яку вченим так і не вдалося закінчити.

Перший том словника братів Ґрімм, який вийшов у 1854 році

Перший том словника братів Ґрімм вийшов у 1854 році

Цей проєкт мав і політичне призначення. Укладачі словника переслідували ідею національної єдності, а писемність, на їхню думку, була тим, що повинно було об'єднати розрізнені землі. При цьому різноманітність діалектів важливо було зберегти, вважали брати Ґрімм. До амбітного проєкту незабаром підключилися й інші вчені. Над спільною справою працювали понад 80 осіб. Команда лінгвістів зібрала пів мільйона історичних заміток.

На конгресі мовознавців, який був приурочений до Дня германістів у 1846 році, Вільгельм і Якоб попросили своїх колег проявити ще трішки терпіння. Адже словник був ще не готовий: "Твір такого роду вимагає тривалої та копіткої роботи, закінчення якої не можна домагатися силою". У 1854 році вийшов перший том "Словника братів Ґрімм", але п'ять років потому помер Вільгельм Ґрімм, який до того моменту встиг зібрати всі статті для букви "D". Його брат встиг опрацювати літери "A", "B", "C" і "E", але він помер в 1863 році, саме коли сидів над словом "Frucht", що означає не тільки "фрукт", а й "плід", "результат".

Уривок рукопису Якоба Ґрімма для Німецького словника

Уривок рукопису Якоба Ґрімма, зробленого для "Німецького словника"

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Як словнику вдалося потрапити до книги рекордів Гіннеса

На остаточний результат після публікації першого тому довелося чекати ще 107 років. Спільнота германістів різних поколінь продовжила справу братів Ґрімм. У часи Бісмарка робота над словником була передана Прусській академії наук. За часів "холодної війни" над словником працювали германісти як в Західній, так і в Східній Німеччині. І ось 4 січня 1961 року світ побачив останній том словника, де останнім словом на букву "Z" стало "Zypressenzweig" - гілка кипариса. На той час перші три томи братів Ґрімм вже застаріли, і їх довелося повністю переробляти.

Робота була закінчена до 2016 року. Через 178 років після старту в проєкті братів Ґрімм була поставлена ​​жирна крапка. Сьогодні словник важить 84 кілограми. Щоправда, доступний він тільки в цифровому форматі. Безкоштовний доступ надає, наприклад, Трірський університет. Брати Ґрімм заклали основу для монументального твору, який через багато років потрапив до Книги рекордів Гіннеса. У 32 томах було зібрано понад 300 тисяч визначень. Але ж, коли брати Грімм тільки взялися за роботу над словником, за їхніми оцінками, йшлося лише про шість-сім томів, а час роботи обмежувався десятьма роками. Тільки одних посилань у словнику понад чотири тисячі - вони вийшли окремим і останнім, 33-м томом.

 

  • Ausschnitt aus dem Märchen Rotkäppchen in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    Червоний капелюшок та вовк

    Вже 200 років батьки в усьому світі зі своїми дітьми насолоджуються казками братів Ґрімм. Але що буде, якщо узагалі відмовитись від тексту? Це показує ілюстратор Франк Флетманн у своїй книзі "Казки Ґрімм без слів". Починається Червоним капелюшком, і цю героїню впізнати легко, тому що вона має червоного капелюха. А за деревом підстерігає злий вовк.

  • Ausschnitt aus dem Märchen Rotkäppchen in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    Червоний капелюшок не рятує

    Власне, Червоний капелюшок хотіла провідати хвору бабусю та принести їй кошика зі смачними речами. Вовк переконав її нарвати букетик квітів. Тим часом сам навідався до бабусі, зжер її та прикинувся бабусею. Коли прийшла Червоний капелюшок, вона дивується з приводу великих ручищ. Та пізно – вона опиняється у вовчому животі.

  • Ausschnitt aus dem Märchen Rotkäppchen in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    Сміливість прикрашати і доповнювати

    Однак мисливець, почувши гучний храп з бабусиної хати, дуже дивується, затримує вовка та визволяє обох жінок з його живота. Як саме це відбувається, Флетманн зобразив дуже гарно: один удар – і вовк випльовує своїх жертв, наче кісткою подавився. Кінець ми тут не покажемо: злий герой працюватиме офіціантом, а добрі – від душі їстимуть.

  • Ausschnitt aus dem Märchen Hänsel und Gretel in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    Як Гензель і Ґретель заблукали в лісі

    Сумний батько, гидка мати та двоє кмітливих діток: однозначно "Гензель та Ґретель". Вони діти бідного дроворуба, якого дружина переконує викинути їх у лісі. На початку Гензель викладає шлях білими камінчиками – і так вони знаходять дорогу додому. Але наступного разу залишає крихти хлібу. Цей слід з'їдають пташки, а Гензель та Ґретель губляться.

  • Ausschnitt aus dem Märchen Hänsel und Gretel in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    У потрібний момент – стусан ногою

    Брат із сестрою опиняються в руках злої відьми. У Флетманна важливо завжди слідувати за білими стрілками, тут за годинниковою стрілкою. Відьма перевіряє, чи Гензель вже достатньо гладкий, щоб його їсти. Він вводить стару в оману та замість пальця простягає кістку. Коли ж відьма дивиться у пічку, Ґретель штовхає її з усієї сили у вогонь і - готово. Перевірений принцип!

  • Ausschnitt aus dem Märchen Aschenputtel in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    Деякі відмінності і у Попелюшці

    І у казці про Попелюшку є добро та лихо. Поки зведені сестри сплять, Попелюшка мусить важко працювати. Зверніть увагу: в неї для цього чотири руки! І, як і в усіх казках у Флетманна, деяку різницю створюють очі. Спочатку навіть сліз не потрібно, щоб показати безпорадність дівчини. Лише після зробленої роботи вона плаче: у золі біля пічки.

  • Ausschnitt aus dem Märchen Aschenputtel in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    Допомога приходить з повітря

    На Попелюшку чекають дедалі нові й нові знущання. Якщо у "Гензель та Ґретель" пташки заважали, то тут голуби виконали всю роботу та підтримали Попелюшку в сортуванні сочевиці: "добру – у горщик, погану – геть". Попри тривожну червону фарбу, нам можна зітхнути полегшено, коли Попелюшка нарешті радіє.

  • Ausschnitt aus dem Märchen Aschenputtel in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    Туфля хоч і не золота, зате висока!

    Попри всі негаразди, Попелюшка потрапляє до замку. Всі шляхетні дами країни запрошені туди на бал, щоб принц міг обрати собі наречену. Він закохується у гарну незнайомку – Попелюшку, але вона двічі від нього втікає. На третій раз вона губить свою туфлю. Так закоханий оголошує у розшук жінку, якій підійде ця туфля: вона і має стати його дружиною.

  • Ausschnitt aus dem Märchen Aschenputtel in Frank Flöthmanns Buch Grimms Märchen ohne Worte, © DuMont Buchverlag

    Казки Ґрімм без слів

    Знайти стріли у лісі картинок

    Врешті-решт Попелюшка стає нареченою. "Казки Ґрімм без слів" – це ліс картинок. Хто звик читати тексти, тому важкувато це сприймати. І лише той, хто знає казки братів Ґрімм, зрозуміє історії Флетманна у малюнках. Тим не менше, ця спроба виділити квінтесенцію все ж є вдалою. (Більше на сайті www.schoenhals.de)

    Автор: Рікарда Отте, Захар Бутирський


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