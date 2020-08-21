Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно

Казки братів Ґрімм (Wilhelm und Jacob Grimm) відомі кожному з дитинства. Але є ще один твір, над яким вчені працювали довгі роки. Непідйомний і багатосторінковий - про "Німецький словник" братів Грімм можна говорити тільки в найвищому ступені. Він і справді перевершує аналоги в багатьох відношеннях.

Першою літерою в словнику стала "найголовніша", як її ще називали Якоб і Вільгельм Ґрімм, літера "A". Кожен запис супроводжувався визначенням і докладною історичною довідкою - автори доклали багато зусиль. Далі слідував запис "Aa" - це досить поширена назва річок в Німеччині, яка зустрічається неодноразово. Наступний запис - "aa" або "aa machen", що означає ніщо інше, як "справляти нужду". За цим виразом слідував "Aal" - вугор, та "aalglatt" - верткий, як вугор.

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Брати Якоб і Вільгельм Ґрімм

З чого почався словник братів Ґрімм

У березні 1838 року філолог Моріц Гаупт (Moriz Haupt) і видавець Карл Раймер (Karl Reimer) переконали братів Ґрімм взятися за роботу над великим словником німецької мови. Початок амбітному проєкту було покладено, і брати Ґрімм, що тоді мешкали в Касселі, почали над ним працювати. Вони поставили перед собою мету пояснити походження й вживання кожного слова в німецькій мові - від Лютера до Ґете, - і це з усією ґрунтовністю та прискіпливістю.

Брати Ґрімм за збігом цілого ряду обставин на той момент мали вільний час. Справа в тому, що Геттінгенський університет звільнив професорів філології, серед яких були Якоб і Вільгельм Ґрімм, адже вони наважилися в 1837 році виступити з протестом проти скасування Конституції королівства Ганновер. Загалом їх було семеро, тому ця група однодумців отримала назву Геттінгенська сімка (Göttinger Sieben).

Поки брати Ґрімм перебували у вільному плаванні, вони й переконали видавця з Лейпцига Саломона Гірцеля (Salomon Hirzel) випустити новий великий словник німецької мови. Гірцель погодився і в 1838 році брати Ґрімм приступили до роботи. Титанічна праця, яку вченим так і не вдалося закінчити.

Перший том словника братів Ґрімм вийшов у 1854 році

Цей проєкт мав і політичне призначення. Укладачі словника переслідували ідею національної єдності, а писемність, на їхню думку, була тим, що повинно було об'єднати розрізнені землі. При цьому різноманітність діалектів важливо було зберегти, вважали брати Ґрімм. До амбітного проєкту незабаром підключилися й інші вчені. Над спільною справою працювали понад 80 осіб. Команда лінгвістів зібрала пів мільйона історичних заміток.

На конгресі мовознавців, який був приурочений до Дня германістів у 1846 році, Вільгельм і Якоб попросили своїх колег проявити ще трішки терпіння. Адже словник був ще не готовий: "Твір такого роду вимагає тривалої та копіткої роботи, закінчення якої не можна домагатися силою". У 1854 році вийшов перший том "Словника братів Ґрімм", але п'ять років потому помер Вільгельм Ґрімм, який до того моменту встиг зібрати всі статті для букви "D". Його брат встиг опрацювати літери "A", "B", "C" і "E", але він помер в 1863 році, саме коли сидів над словом "Frucht", що означає не тільки "фрукт", а й "плід", "результат".

Уривок рукопису Якоба Ґрімма, зробленого для "Німецького словника"

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Як словнику вдалося потрапити до книги рекордів Гіннеса

На остаточний результат після публікації першого тому довелося чекати ще 107 років. Спільнота германістів різних поколінь продовжила справу братів Ґрімм. У часи Бісмарка робота над словником була передана Прусській академії наук. За часів "холодної війни" над словником працювали германісти як в Західній, так і в Східній Німеччині. І ось 4 січня 1961 року світ побачив останній том словника, де останнім словом на букву "Z" стало "Zypressenzweig" - гілка кипариса. На той час перші три томи братів Ґрімм вже застаріли, і їх довелося повністю переробляти.

Робота була закінчена до 2016 року. Через 178 років після старту в проєкті братів Ґрімм була поставлена ​​жирна крапка. Сьогодні словник важить 84 кілограми. Щоправда, доступний він тільки в цифровому форматі. Безкоштовний доступ надає, наприклад, Трірський університет. Брати Ґрімм заклали основу для монументального твору, який через багато років потрапив до Книги рекордів Гіннеса. У 32 томах було зібрано понад 300 тисяч визначень. Але ж, коли брати Грімм тільки взялися за роботу над словником, за їхніми оцінками, йшлося лише про шість-сім томів, а час роботи обмежувався десятьма роками. Тільки одних посилань у словнику понад чотири тисячі - вони вийшли окремим і останнім, 33-м томом.