У ФРН визначилися зі словом року 2020

Товариство німецької мови (GfdS) назвало термін "Corona-Pandemiе" (українською мовою це можна передати як "коронавірусна пандемія". - Ред.) словом року в поточному 2020 році. На другому місці в рейтингу цьогорічних "слів року" опинився термін "Lockdown" ("локдаун" українською. - Ред.). Про це GfdS повідомило в понеділок, 30 листопада, передає інформагенція dpa.

Під час кампанії "Слово року" журі щорічно обирає десять слів і фраз, які мали особливий лінгвістичний вплив на політичне, економічне й соціальне життя німецького суспільства протягом року. Слова і фрази, які мали значущий суспільно-політичний резонанс, обирають із широкої бази даних, куди входять тисячі повідомлень різноманітних ЗМІ, а також матеріали, надані сторонніми особами.

Як повідомлялося, у Німеччині на початку листопада було запроваджено так званий "м'який локдаун" з метою зменшення темпів поширення інфікування коронавірусом. Днями в ФРН було зафіксовано більше мільйона випадків інфікування коронавірусом від початку пандемії..

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