17 мільярдів євро за місяць простою: уряд ФРН планує нову допомогу бізнесу

Через ймовірне подовження часткового локдауну в Німеччині щонайменше до 20 грудня і можливе посилення карантинних обмежень федеральний уряд планує у грудні виділити приблизно 17 мільярдів євро фінансової допомоги постраждалим підприємствам. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомляє агентство dpa із посиланням на джерела в урядових колах.

Як зазначає dpa, деталі наразі невідомі, переговори напередодні наради глав урядів федеральних земель з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel), де має бути ухвалене остаточне рішення щодо продовження часткового локдауну, ще тривають.

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Раніше видання медіагрупи Funke повідомляли, що німецький бізнес може розраховувати на суму від 15 до 20 мільярдів євро у випадку продовження карантинних обмежень до 20 грудня.

Федеральний уряд вже запланував виділити цього місяця на підтримку підприємств, які постраждали від запроваджених з 2 листопада обмежень, допомогу в розмірі близько 15 мільярдів євро. Вона має компенсувати втрати, зокрема, барам, ресторанам, кінотеатрам, фітнес-клубам, іншим закладам.

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Як повідомлялося, очільники урядів німецьких федеральних земель узгодили проєкт рішення, який передбачає посилення локдауну в країні до свят та послаблення обмежень на період святкування Різдва й Нового року. Рішення мають ухвалити 25 листопада.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада до кінця поточного місяця діє так званий "м'який локдаун", запроваджений у зв'язку зі зростанням кількості нових заражень коронавірусом. Під час дії "м'якого локдауну" обмежені контакти громадян, зачинені ресторани й бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки у країні продовжують працювати.

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