Уряд Німеччини готує громадян до подовження локдауну

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), а також віцеканцлер і міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) прагнуть налаштувати громадян до посилення протиепідемічних обмежень, що спочатку планувалися лише до кінця листопада. Це випливає зі зробленої ними в неділю, 22 листопада, спільної заяви, озвученої після їхньої участі в онлайн-саміті глав держав та урядів країн Великої двадцятки.

Говорячи про можливе посилення протиепідемічних заходів, Меркель наголосила, що влада ще має дещо зробити. "Громадяни мають отримати єдину, спільну відповідь від федерального уряду і урядів федеральних земель. Це те, над чим ми цього разу дуже інтенсивно працюємо", - зазначила вона, цитує інформагенція dpa. За словами Меркель, нині тривають активні перемовини з керівниками земельних урядів щодо подальших протиепідемічних дій влади.

Читайте також: У ФРН поки відмовилися від посилення локдауну

Згадавши нинішній ефект від запроваджених на початку місяця обмежень, Меркель визнала: "Ми ще не просунулися вперед так, як того хотілося б, щоб відмовитися від обмежень щодо контактів". Водночас віцеканцлер Шольц наголосив, що нинішні темпи поширення пандемії ще не опустилися до того рівня, який планувалося досягти. "Тож тут усі розуміють, що має бути подовження (часткового локдауну. - Ред.)", - виснував Шольц.

Читайте також: Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

Тим часом прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) розповів у ефірі телеканалу ARD, що наразі немає причин для послаблення карантину. Тож "ми, безумовно, запропонуємо продовжити локдаун", визнав Зедер. А в деяких місцях - особливо в осередках поширення пандемії - "значно посилити" його, додав політик.

25 листопада має відбутися чергове спільне засідання федерального уряду та керівників земельних урядів для обговорення подальших кроків боротьби з нинішньою пандемією.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада до кінця місяця діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.