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Маркус Зедер
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Маркус Зедер".
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Докладно
Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії
Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії
Баварський уряд опинився на межі розвалу через підозри в антисемітизмі одного з його членів.
Політика
01.09.2023
1 вересня 2023 р.
Маркуса Зедера переобрали головою ХСС
Маркуса Зедера переобрали головою ХСС
Переобрання Маркуса Зедера головою баварських консерваторів підтримало 87,6 відсотка учасників з'їзду ХСС.
Політика
10.09.2021
10 вересня 2021 р.
У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу
У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу
Чи був у нападника ісламістський мотив, наразі невідомо.
Суспільство
27.06.2021
27 червня 2021 р.
Блок ХДС/ХСС закликав ЄС і НАТО посилити позицію щодо РФ
Блок ХДС/ХСС закликав ЄС і НАТО посилити позицію щодо РФ
У своїй програмі блок ХДС/ХСС вказав на "протиправну анексію Криму Росією".
Політика
21.06.2021
21 червня 2021 р.
ХДС і ХСС представили спільну програму до виборів
ХДС і ХСС представили спільну програму до виборів
Голови ХДС і ХСС представили спільну програму, з якою консервативний блок піде не вибори до Бундестагу.
Політика
21.06.2021
21 червня 2021 р.
"Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться
"Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться
Через пандемію COVID-19 знаменитий баварський пивний фестиваль "Октоберфест" цього року знову скасовують.
Суспільство
03.05.2021
3 травня 2021 р.
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