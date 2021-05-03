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Маркус Зедер

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Маркус Зедер".

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Докладно

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Баварський уряд опинився на межі розвалу через підозри в антисемітизмі одного з його членів.
Політика1 вересня 2023 р.
Маркуса Зедера переобрали головою ХСС

Маркуса Зедера переобрали головою ХСС

Маркуса Зедера переобрали головою ХСС

Переобрання Маркуса Зедера головою баварських консерваторів підтримало 87,6 відсотка учасників з'їзду ХСС.
Політика10 вересня 2021 р.
Траурна церемонія в Вюрцбурзі

У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу

У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу

Чи був у нападника ісламістський мотив, наразі невідомо.
Суспільство27 червня 2021 р.
Керівництво ХДС/ХСС під час представлення програми консервативних партій

Блок ХДС/ХСС закликав ЄС і НАТО посилити позицію щодо РФ

Блок ХДС/ХСС закликав ЄС і НАТО посилити позицію щодо РФ

У своїй програмі блок ХДС/ХСС вказав на "протиправну анексію Криму Росією".
Політика21 червня 2021 р.
Голови консервативних партій ХДС Армін Лашет та ХСС Маркус Зедер

ХДС і ХСС представили спільну програму до виборів

ХДС і ХСС представили спільну програму до виборів

Голови ХДС і ХСС представили спільну програму, з якою консервативний блок піде не вибори до Бундестагу.
Політика21 червня 2021 р.
На галявині Терезієнвізе другий рік поспіль не встановлюватимуть величезні намети мюнхенських пивоварень

"Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться

"Октоберфест" у Мюнхені цього року також не відбудеться

Через пандемію COVID-19 знаменитий баварський пивний фестиваль "Октоберфест" цього року знову скасовують.
Суспільство3 травня 2021 р.
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