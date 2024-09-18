Мерц - кандидат у канцлери ФРН. Чого очікувати Україні?

Опозиційний блок ХДС/ХСС визначився зі своїм кандидатом на посаду канцлера - ним обрано Фрідріха Мерца. Він має досвід як у політиці, так і в бізнесі. Однак чого чекати Україні в разі його урядування?

Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) стане кандидатом на посаду канцлера від консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС) на запланованих на 2025 рік виборах до Бундестагу. Висунення Мерца підтримав, зокрема, голова баварської партії ХСС Маркус Зедер (Markus Söder). Ця партія є сестринською для ХДС, вони традиційно формують у Бундестазі спільну фракцію, а отже - визначають спільного кандидата в канцлери.

Очікується, що партійне керівництво двох сестринських партій офіційно затвердять його кандидатуру на початку наступного тижня. Однак уже зараз можна стверджувати, що Мерц буде кандидатом і можливим опонентом канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) на майбутніх виборах до Бундестагу - якщо останній знову змагатиметься за цю посаду. Так само можна стверджувати, що Мерц якому вже виповнилося 68 років, стане найстаршим кандидатом на посаду канцлера Німеччини за останні 50 років.

Голова баварської партії ХСС Маркус Зедер (п.) підтримав висунення Мерца кандидатом у канцлери від консерваторів Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Мерц - політик, бізнесмен, а потім знову політик

У політичній біографії Мерца можна знайти як стрімкі злети, особливо за кілька останніх років, так і карколомні падіння. До 2002 року Мерц очолював у Бундестазі фракцію ХДС/ХСС, однак під тиском тодішньої голови ХДС і майбутньої канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) він втратив посаду. Це кадрове рішення Меркель і її команди назвали відповіддю на незадовільний результат виборів до Бундестагу 2002 року, коли ХДС/ХСС набрали дещо менше голосів, а відповідно й місць у Бундестазі, ніж соціал-демократи на чолі з тодішнім канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) та, відповідно, не змогли сформувати уряд.

2001-й рік. Фрідріх Мерц (п.) - голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, а Анґела Меркель - лідерка ХДС Фото: Thomas Koehler/photothek/imago images

Зрештою, 2004 року Мерц покинув партійне керівництво консерваторів, а у 2009 році взагалі залишив Бундестаг і пішов з політики. У наступні роки він зробив кар'єру в бізнесі. І досить успішну. Приміром, з 2016 по 2020 рік він був головою наглядової ради німецької філії американського хедж-фонду Blackrock - найбільшої у світі компанії з управління активами. Про урядування Меркель і ліберальний курс консерваторів Мерц відгукувався тоді переважно критично.

Однак після приходу до влади наприкінці 2021 року так званої "світлофорної коаліції", названої так на честь партійних кольорів соціал-демократів, Зелених і ВДП, позначив і повернення Мерца у велику політику. Уже на початку 2022 року Мерц стає головою ХДС - найбільшої опозиційної сили.

Мерц змінює курс консерваторів і затято сперечається з Шольцом

Як лідер партії Мерц формує і змінює ХДС і взагалі курс німецьких консерваторів. Приміром, стає дедалі помітніше, що Мерц на посаді лідера парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі стає дедалі затятішим опонентом центристського табору канцлера Шольца. Під час дебатів у парламенті, останнім епізодом яких були дебати навколо ухвалення бюджету на наступний рік, Мерц і Шольц вдавалися до буквально безжальної риторики в бік один одного.

Ще сильніше розбіжності в поглядах між нинішнім канцлером соціал-демократом і лідером консервативної опозиції проглядаються після нечастих зустрічей у відомстві федерального канцлера, де останнім часом говорили переважно про міграційну політику і систему надання притулку в країні. Очевидно, що боротьба між двома суперниками стає дедалі відкритішою, адже до виборів до Бундестагу залишилося трохи більше як рік. А ще це відбувається на тлі подальшого посилення правих і лівих популістських рухів та суперечок щодо міграційної політики.

Економічна політика - в центрі передвиборчої програми Мерца

У разі обрання канцлером Мерц обіцяє зорієнтувати головну увагу на економічній політиці. Зокрема, він хоче розробити і втілити в життя оновлену концепцію соціальної ринкової економіки - економічну модель, яка визначила розвиток повоєнної Німеччини. За словами Мерца, йдеться про "політику, яка знову виведе Німеччину вперед". Нинішню економічну ситуацію в Німеччині консервативний політик називає "важкою".

Крім того, ХДС дедалі чіткіше відмежовується від попередніх, ліберальніших поглядів партії, зокрема коли йдеться про іслам. У своїй нинішній програмі ХДС виступає за жорсткіші правила надання притулку в країні та жорсткішу міграційну політику загалом, а також поступове відновлення обов'язкової військової служби.

У своїй нинішній програмі ХДС виступає за посилення правил щодо надання притулку та міграційної політики загалом Фото: IMAGO/Revierfoto

У питанні зовнішньої політики Мерц є більше "трансатлантистом", ніж європейцем. Він досконало володіє англійською мовою і часто бував у США та, радше, має там кращі зв'язки, принаймні в питаннях економічної політики, ніж більшість інших активних німецьких політиків на федеральному рівні.

Мерц і Україна: беззаперечна підтримка України, але претензії до українських біженців

Досі Мерц підтримував репутацію затятого прибічника України в її оборонній війні проти агресії РФ. Фрідріх Мерц був одним із перших німецьких політиків, які відвідали Україну після початку російського повномасштабного вторгнення. На початку травня 2022 року, прибувши потягом до Києва, Мерц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і мером Києва Віталієм Кличком, а також оглянув наслідки російської окупації на Київщині. Згодом опозиціонер рекомендував Шольцу також приїхати до Києва, що чинний канцлер невдовзі й зробив.

Мерц під час відвідин міста Ірпінь на Київщині, 3 травня 2022 року Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Надалі Мерц постійно критикував чинний уряд ФРН за, на його думку, занадто мляву й недостатню підтримку Берліном України. Приміром, на думку Мерца, Німеччині не можна "стояти осторонь" у питанні постачання Україні західних бойових літаків. Так само Мерц не раз закликав Шольца надати ЗСУ далекобійні ракети Taurus, а також посилити підтримку Сил оборони України іншими важливими видами озброєнь.

Якщо в питанні збройної й економічної підтримки Берліном України Мерц демонстрував більше завзяття, ніж нинішній німецький уряд, то щодо українських біженців, котрі знайшли прихисток у самій ФРН, він має жорсткішу позицію, ніж політики влади. Приміром, на початку 2024 року Мерц закликав до жорсткішого підходу щодо працевлаштування українських біженців у ФРН. Тоді ж Мерц критично оцінив той факт, що українські біженці мають право саме на виплати повноцінної соцдопомоги на рівні з німецькими громадянами - так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), а отже, отримують більше державних виплат, ніж інші біженці, які мусять спершу подати заяву на притулок і почасти місяцями чекати на рішення.

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