Головою Християнсько-демократичного союзу обраний Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у суботу, 22 січня, обраний новим головою німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). За кандидатуру 66-річного Мерца проголосували 915 з 983 делегатів з'їзду політичної сили.

Оскільки вибори відбувались в режимі онлайн, подані голоси ще мають бути підтверджені письмово. Це має відбутись протягом тижня, і тоді Мерц формально обійме посаду голови ХДС.

Після обрання Мерц заявив, що "глибоко зворушений" результатом голосування. Він поообіцяв, що виконуватиме свою роботу "з усієї сили і з серцем". Мерц наголосив, що час поразок на виборах для ХДС минув, а нинішній з'їзд став потужним сигналом оновлення партії.

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Між тим голова сестринської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) оголосив про "новий початок відносин" з ХДС. Як і новий голова ХДС, Зедер рішуче налаштований на новий етап співпраці своєї партії з ХДС.

На посаді голови партії Мерц змінив Арміна Лашета (Armin Laschet), якого пророкували в канцлери ФРН від ХДС. До Лашета головою ХДС була ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Сам Мерц був главою фракції ХДС/ХСС у Бундестазі і головним політичним суперником Меркель.

Нагадаємо, що на парламентських виборах в Німеччині, які відбулися у вересні 2021 року, перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Вона отримала 25,7 відсотка голосів. Найближчий суперник СДПН - блок ХДС/ХСС заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.

Соціал-демократи сформуватимували коаліцію із Зеленими та ВДП, тоді як ХДС/ХСС перейшов у опозицію.