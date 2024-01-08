Треба стимулювати працевлаштування біженців з України - Мерц

Лідер ХДС Фрідріх Мерц закликав до більш жорсткого підходу щодо працелаштування україських біженців у ФРН. За його словами, тільки 20 відсотків з них знаходяться на німецькому ринку праці.

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) закликає до більш жорсткого підходу задля полегшення фінансового навантаження на державу за умови працелаштування дедалі більшої кількості утікачів від війни в Україні.

У понеділок, 8 січня, під час виступу у Тогово-промисловій палаті в Дюссельдорфі він наголосив, що тоді як у ФРН 20 відсотків українських біженців перебувають на ринку праці, то в Нідерландах цей показник становить 60 відсотків, а в Польщі - 90 відсотків.

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За словами Мерца, чинна система так званого "громадянського доходу" (Bürgergeld) "має слабкі місця і потребує вдосконалення". Мерц критично оцінив той факт, що українські біженці мають право саме на "громадянські гроші", а отже, отримують більше державних виплат, ніж шукачі притулку, тобто конвенційні біженці.

"Напевно, було помилкою те, що два роки тому федеральний і земельні уряди вирішили, що українські утікачі від війни майже одразу отримають "громадянські гроші", а не отримуватимуть допомогу як шукачі притулку протягом певного періоду часу", - зазначив він.

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Лідер ХДС навів це як приклад державних трансфертів, "які не можуть і не повинні підтримуватися фінансово". Натомість, за його словами, держава повинна посилати людям потужні сигнали: "Ми хочемо, щоб ви якнайшвидше повернулися на ринок праці".

Водночас Мерц наголосив, що понад мільйон українських біженців у Німеччині є "бажаними". "Ці люди мають повне право право на те, щоб ми надали їм прихисток, надали їм тут дім доти, доки вони хочуть і потребують залишатися", - сказав він. ФРН натомість має право знати, хто з цих людей може бути якнайшвидше інтегрований у ринок праці, додав Мерц.

"Соціальний туризм" від Мерца

У вересні 2022 року Мерц в ефірі мовнику Bild TV заявив, що "зараз ми спостерігаємо соціальний туризм цих (українських - Ред.) біженців: до Німеччини, назад до України, до Німеччини, назад до України". Говорячи про цю проблему, політик нагадав, що спочатку українські біженці мали право на допомогу згідно з нормами Закону про допомогу прохачам притулку, але вже з червня отримували базове забезпечення, тобто ті самі виплати й пільги, що й, скажімо, одержувачі допомоги для безробітних, які понад рік не можуть знайти роботу.

Ці слова лідера німецьких консерваторів викликали шквал критики в його бік, і вже наступного дня він вибачився за них.

"Лунає багато критики щодо моїх вчорашніх коментарів про біженців з України. Я шкодую про використання слів "соціальний туризм". Це був неточний опис проблеми, що може спостерігатися в окремих випадках", - пояснив німецький політик.

Мерц наголосив, що в його заяві йшлося виключно про відсутність реєстрації українських біженців.

Як повідомлялось, уряд ФРН з жовтня активно працює над тим, щоб спростити українцям, які утекли від війни, доступ до німецького ринку праці.

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