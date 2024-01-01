Біженців з України в Німеччині за рік побільшало на 90 тис.

Станом на кінець 2023 року в Німеччині зареєстровано 1,132 мільйона громадян України, які прибули через війну. Торік їх було 1,045 млн.

У 2023 році кількість українських біженців у Німеччині збільшилась на 87 тисяч.

За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, які в понеділок, 1 січня, наводить видання Neue Osnabrücker Zeitung, у Німеччині станом на 25 грудня було зареєстровано 1,132 мільйона громадян, які в'їхали в країну через війну Росії проти України. Торік їх було 1,045 мільйона.

Найбільше біженців прийняла земля Північний Рейн - Вестфалія. Тут зареєстровані понад 231 тисяча українців. На другому місці - Баварія (158,5 тисячі), далі - Баден-Вюртемберг (майже 155 тисяч). Найменше біженців з України - у Бремені (12 тисяч) і Саарі (15 тисяч).

Читайте також: Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року

Німеччина змінює курс щодо біженців

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) на пресконференції в Берліні 18 жовтня фактично проголосив зміну курсу уряду в питанні працевлаштування біженців. Міграційна криза і дефіцит кадрів змусили уряд вимагати від одержувачів допомоги якнайшвидшого працевлаштування навіть не за профілем.

"Ми розпочинаємо широкомасштабні дії для того, щоб українські громадянки і громадяни, які перебувають в Німеччині, тепер усі вийшли б на німецький ринок праці", - заявив пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи в Бундестазі.

Читайте також: Українським біженцям у Німеччині складно знайти роботу - статистика