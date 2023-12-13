Українські біженці у Німеччині рідко знаходять роботу - звіт

З початку повномасштабної війни Росії проти України до ФРН виїхали мільйон українців. Статистики відзначають високий рівень їхньої освіти, проте їм все одно важко знайти роботу.

У Німеччину з початку 2022 року переїхали близько мільйона українців. Це майже 17 відсотків усіх українських біженців, які покинули Україну після повномасштабного російського вторгнення: їхня загальна кількість, за оцінками ООН, становить шість мільйонів.

За даними німецького Федерального статистичного відомства за 2022 рік і перше півріччя 2023-го, оприлюдненими в середу, 13 грудня, майже 70 відсотків дорослих українців у ФРН становлять жінки, більшість з яких приїхали з дітьми.

Читайте також: Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року

Автори дослідження вказують на дуже високий освітній рівень українців у Німеччини - вищу освіту мають 45 відсотків.

Водночас лише кожен п'ятий українець працездатного віку зміг знайти в Німеччині роботу. З них трохи менше половини влаштувались на роботу, яка відповідає їхньому рівню кваліфікації. Для більшості нова робота погіршилася в кваліфікаційному плані.

Це пояснюється зокрема тим, що самотнім батькам з дітьми важко знайти роботу. Втім, за даними соціологічних опитувань, частка працевлаштованих українців підвищується, якщо вони перебувають в Німеччині довше року.

Читайте також: ФРН змінює курс: біженцям з України час іти працювати