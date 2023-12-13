Українські біженці у Німеччині рідко знаходять роботу - звіт
У Німеччину з початку 2022 року переїхали близько мільйона українців. Це майже 17 відсотків усіх українських біженців, які покинули Україну після повномасштабного російського вторгнення: їхня загальна кількість, за оцінками ООН, становить шість мільйонів.
За даними німецького Федерального статистичного відомства за 2022 рік і перше півріччя 2023-го, оприлюдненими в середу, 13 грудня, майже 70 відсотків дорослих українців у ФРН становлять жінки, більшість з яких приїхали з дітьми.
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Автори дослідження вказують на дуже високий освітній рівень українців у Німеччини - вищу освіту мають 45 відсотків.
Водночас лише кожен п'ятий українець працездатного віку зміг знайти в Німеччині роботу. З них трохи менше половини влаштувались на роботу, яка відповідає їхньому рівню кваліфікації. Для більшості нова робота погіршилася в кваліфікаційному плані.
Це пояснюється зокрема тим, що самотнім батькам з дітьми важко знайти роботу. Втім, за даними соціологічних опитувань, частка працевлаштованих українців підвищується, якщо вони перебувають в Німеччині довше року.
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