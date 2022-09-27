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Фрідріх Мерц
Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Фрідріх Мерц вибачився перед українськими біженцями

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Напередодні голова ХДС Фрідріх Мерц нарікав на "соціальний туризм" українських біженців в Німеччині. Згодом він назвав цей вираз недолугим і офіційно перепросив перед втікачами від війни з України.

https://www.dw.com/uk/ocilnik-nimeckih-konservatoriv-vibacivsa-pered-ukrainskimi-bizencami/a-63252233

Голова консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) офіційно вибачився в вівторок, 27 вересня, перед українськими біженцями в Німеччині, яким він напередодні закидав "соціальний туризм" у ФРН. Допис зі своїм офіційним вибаченням Мерц оприлюднив у соцмережі Twitter.

"Лунає багато критики щодо моїх вчорашніх коментарів про біженців з України. Я шкодую про використання слів "соціальний туризм", - написав він у Twitter. "Це був неточний опис проблеми, що може спостерігатися в окремих випадках", - пояснив німецький політик.

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Мерц наголосив, що в його заяві йшлося виключно про відсутність реєстрації українських біженців. "Я не мав наміру критикувати біженців з України, на яких чекає важка доля. Якщо мої слова були сприйняті як образливі, то я приношу офіційні вибачення", - додав очільник німецьких консерваторів.

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Увечері 26 вересня Мерц сказав в ефірі мовнику Bild TV: "Зараз ми спостерігаємо соціальний туризм цих біженців: до Німеччини, назад до України, до Німеччини, назад до України". Говорячи про цю проблему, політик нагадав, що спочатку українські біженці мали право на допомогу згідно з нормами Закону про допомогу прохачам притулку, але вже з червня вони отримують базове забезпечення, тобто ті самі виплати й пільги, що й, скажімо, одержувачі допомоги для безробітних, які понад рік не можуть знайти роботу, більше відому як Hartz IV.

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Ці слова лідера німецьких консерваторів викликали шквал критики в його бік.

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