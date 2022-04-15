Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні

Голова опозиційної фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) від п'ятниці, 15 квітня, розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за відмову постачати важке озброєння Україні для оборони сходу держави на тлі очікуваного наступу Росії на Донбас.

Крім того, Мерц обурений блокуванням ФРН рішення про запровадження повного ембарго ЄС на російську нафту та газ.

"Своєю поведінкою він (Шольц. - Ред.) ставить під загрозу згуртованість усієї спільноти держав щодо Росії", - вважає консерватор та зазначає, що фракція прагне знати, яке озброєння вже надається Україні та головне - з яких причин ФРН не надає доступну їй зброю Україні.

Німеччина вже надавала Україні військову допомогу, зокрема гранати, зенітні ракети, кулемети та боєприпаси, втім рішення про важке озброєння - танки, гелікоптери та винищувачі, яких потребує Київ, досі ухвалено не було.

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Мерц: Ми маємо зупинити Путіна зараз

"Якщо нам не вдасться зупинити Путіна в Україні і відкинути його, він продовжить (агресію . - Ред.) Ми маємо його зупинити вже зараз", - зазначив Мерц.

Напередодні про необхідність забезпечення України важкою зброєю висловилася також міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Натомість 9 квітня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, що країна більше не має можливості постачати зброю до України із наявних запасів Бундесверу, оскільки це може позначитися на обороноздатності збройних сил самої Німеччини. З огляду на це міністерство вже домовилося, що подальші поставки озброєнь в Україну будуть здійснюватися напряму оборонною промисловістю.

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