 Німецький концерн Rheinmetall готовий постачати танки Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2022

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Новини

Німецький концерн Rheinmetall готовий постачати танки Україні

Глава концерну Папперґер заявив, що Україні можуть передати 50 танків Leopard 1. Для поставки цієї техніки Україні потрібно схвалення уряду ФРН.

Штаб-квартира Rheinmetall AG у Дюссельдорфі

Штаб-квартира Rheinmetall AG у Дюссельдорфі

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий поставити Україні партію вживаних танків Leopard 1. "Перший Leopard 1 може бути доставлений протягом шести тижнів", - повідомив голова правління концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю газеті Handelsblatt, опублікованому у понеділок, 11 квітня. Для здійснення таких постачань Україні потрібна згода уряду ФРН.

За словами Паппергера, Rheinmetall може поставити Збройним силам України до 50 танків Leopard 1 із старих запасів армій інших країн. Наразі проводиться оцінка стану цієї техніки. Як повідомив Паппергер, постачання танків Україні може бути здійснене каналами італійської доньки Rheinmetall Italia протягом трьох місяців. Глава німецького концерну зазначив, що українським солдатам знадобиться лише кілька днів, щоб навчитися користуватися танками Leopard 1.

Представники України останнім часом все частіше висловлюють невдоволення з приводу того, що Німеччина, на їхню думку, постачає Києву замало зброї. Заклики активізувати військову допомогу Україні лунають і в уряді ФРН. Вранці 11 квітня глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Україні необхідні насамперед важкі озброєння.

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