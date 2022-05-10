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Rheinmetall

Rheinmetall - німецький концерн, один з найбільших у Європі виробників зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Rheinmetall".

Німецький концерн Rheinmetall спеціалізується на постачанні комплектуючих для автомобільної галузі та водночас є одним з найбільших у Європі виробників зброї. Штаб-квартира концерну розташована в німецькому місті Дюссельдорф. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder

Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder 10.05.2022

Rheinmetall має на складах запаси уживаних бойових машин, які можна привести до бойового стану, кажуть у компанії. Крім України, цю техніку бажають мати й інші країни.
Rheinmetall просить уряд ФРН дозволити експорт танків в Україну - Die Welt

Rheinmetall просить уряд ФРН дозволити експорт танків в Україну - Die Welt 25.04.2022

За даними ЗМІ, німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче експортувати до України 88 танків Leopard 1A5.

Швейцарія ускладнює постачання німецьких озброєнь Україні - ЗМІ

Швейцарія ускладнює постачання німецьких озброєнь Україні - ЗМІ 24.04.2022

Уряд у Берні наклав вето на передачу Києву виготовлених у Швейцарії боєприпасів для БМП Marder, посилаючись на "швейцарський нейтралітет", повідомляють ЗМІ.

Rheinmetall запросив у Берліна дозвіл на експорт 100 БМП Marder в Україну

Rheinmetall запросив у Берліна дозвіл на експорт 100 БМП Marder в Україну 23.04.2022

Федеральна рада безпеки має вирішити, чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з ФРН в Україну. Це перша подібна заявка з початку війни РФ проти України.
Німецький концерн Rheinmetall готовий постачати танки Україні

Німецький концерн Rheinmetall готовий постачати танки Україні 11.04.2022

Глава концерну Папперґер заявив, що Україні можуть передати 50 танків Leopard 1. Для поставки цієї техніки Україні потрібно схвалення уряду ФРН.
ЗМІ: Rheinmetall погрожує уряду ФРН позовом через Саудівську Аравію

ЗМІ: Rheinmetall погрожує уряду ФРН позовом через Саудівську Аравію 20.01.2019

Rheinmetall погрожує уряду ФРН позовом через рішення про припинення експорту зброї до Саудівської Аравії. Концерн вважає, що заслуговує на відшкодування втрат.
У Румунії вироблятимуть німецькі бронемашини

У Румунії вироблятимуть німецькі бронемашини 24.11.2016

Німецька Rheinmetall та румунська Uzina Automecanica Moreni створили спільне підприємство для виробництва бронеавтомобілів.
Росія знайшла заміну німецькому Rheinmetall і судитиметься з ним

Росія знайшла заміну німецькому Rheinmetall і судитиметься з ним 09.04.2015

Замість німецького концерну ультрасучасне обладнання на новий російський полігон постачатиме фірма "Гарнизон". Утім, росіяни хочуть домогтися від німців повернення коштів.
ЗМІ: Концерн оборонної промисловості ФРН вимагає відшкодування за заборону експорту до Росії

ЗМІ: Концерн оборонної промисловості ФРН вимагає відшкодування за заборону експорту до Росії 14.03.2015

Військовий концерн Rheinmetall вимагає від уряду Німеччини компенсацію за збитки, спричинені накладенням обмежень на експорт озброєнь до Росії, повідомляє Süddeutsche Zeitung.
ЗМІ: Через кризу в Україні Бундесвер хоче закупити більше бронетранспортерів

ЗМІ: Через кризу в Україні Бундесвер хоче закупити більше бронетранспортерів 10.11.2014

Через українську кризу міноборони ФРН планує розширити парк бронетранспортерів Boxer. На це у бюджеті на 2015 рік можуть виділити додаткових 620 мільйонів євро, повідомляє Reuters.
Концерни оборонної промисловості ФРН погрожують перенести виробництво за кордон

Концерни оборонної промисловості ФРН погрожують перенести виробництво за кордон 20.09.2014

Компанії німецької "оборонки" погрожують подумати над перенесенням виробничих потужностей за кордон. Однією з причин стала суперечка через накладення обмежень на експорт.
Коментар: Хороші німці, погані французи?

Коментар: Хороші німці, погані французи? 06.08.2014

Франція хоче продати Росії два військових кораблі. Натомість Німеччина зупиняє той контракт, який санкції ЄС проти Росії дозволяли їй виконувати. Євросоюзу знову загрожує розкол, застерігає Кристоф Гассельбах.
Німецькі Зелені вимагають переглянути усі військові контракти з РФ

Німецькі Зелені вимагають переглянути усі військові контракти з РФ 05.08.2014

Німецька партія Зелених вимагає переглянути усі військові контракти німецьких компаній з Росією. Мир та стабільність превалюють над економічними інтересами, кажуть у партії.
Чому Німеччина анулювала угоду на спорудження тренувального центру в Росії?

Чому Німеччина анулювала угоду на спорудження тренувального центру в Росії? 05.08.2014

Уряд ФРН остаточно анулював контракт концерну Rheinmetall на будівництво тренувального центру для російської армії. DW з'ясовувала ймовірні причини такого кроку.
Міноборони Росії подасть до суду на німецький концерн

Міноборони Росії подасть до суду на німецький концерн 04.08.2014

Міністерство економіки Німеччини відкликало дозвіл концерну Rheinmetall на будівництво тренувального центру для російських військових. У російському оборонному відомстві погрожують судом.
Німеччина відмовилася будувати тренувальний центр для російської армії

Німеччина відмовилася будувати тренувальний центр для російської армії 04.08.2014

Концерну Rheinmetall заборонили будувати центр бойової підготовки для російської армії. Міністерство економіки ФРН відкликало відповідний дозвіл.
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