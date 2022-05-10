Rheinmetall - німецький концерн, один з найбільших у Європі виробників зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Rheinmetall".

Німецький концерн Rheinmetall спеціалізується на постачанні комплектуючих для автомобільної галузі та водночас є одним з найбільших у Європі виробників зброї. Штаб-квартира концерну розташована в німецькому місті Дюссельдорф. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.