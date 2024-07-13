Чому Rheinmetall став мішенню для спецслужб РФ?

За повідомленнями ЗМІ, Росія планувала замах на топменеджера компанії Rheinmetall. Показово, що саме з початком війни Росії проти України вартість цієї німецької компанії стрімко зросла.

Армін Папперґер (Armin Papperger) є генеральним директором концерну Rheinmetall AG, чия штаб-квартира розташована в Дюссельдорфі. Сам цей концерн непростий - його акції котируються на Франкфуртській фондовій біржі та входять до біржового індексу Dax. Але й не це є визначальним, а головна спеціалізація цього концерну - випуск зброї та боєприпасів. Крім того, Rheinmetall входить до когорти важковаговиків німецької машинобудівної галузі та є постачальником для автомобільної галузі.

За 2023 рік цей концерн досяг показника річного обороту в 7,2 мільярда євро, а на його потужностях працювало близько 28 тисяч працівників. І ось 10 липня американський телеканал CNN повідомив, що влада РФ планувала замах на початку поточного року на керівника цієї збройової компанії. Причиною, ймовірно, стало те, що Rheinmetall постачає зброю і військову техніку в Україну.

CNN посилалося на свої джерела - на неназваних чиновників у США та Німеччині. Повідомлялося, що цей замах був частиною серії спланованих нападів на керівників європейських оборонних компаній.

Небезпечна взаємодія з Україною

Згідно з заявою речника федерального міністерства внутрішніх справ, мета російських загроз - послаблення підтримки Німеччиною України в її оборонній війні проти російської агресії. Для цього Росія вдається до "кібератак, дезінформації, шпигунства і саботажу".

Башта від основного бойового танка Leopard 2A4 на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Папперґер неодноразово висловлювався за збільшення поставок зброї в Україну. Rheinmetall нині є одним з найбільших світових виробників боєприпасів, а нещодавно відкрив і перший цех з ремонту й обслуговування німецької бойової техніки на заході України. Папперґер також неодноразово наголошував, що для його компанії та для нього особисто важливо підтримувати Україну.

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Присутність компанії Rheinmetall у країнах Балтії

Балтійські країни Латвія, Естонія та Литва також відчувають загрозу з боку російського імперіалізму, тож Rheinmetall так само активно працює і в цьому регіоні. З 2022 року ця компанія спільно керує центром технічного обслуговування в Литві разом з іншою німецькою оборонною компанією - Krauss-Maffei Wegmann.

А вже 3 червня литовська влада оголосила, що підписала угоду з Rheinmetall про спорудження нового заводу. Там вироблятимуть 155-міліметрові артилерійські снаряди, а обсяг замовлень становитиме понад 180 мільйонів євро. За словами Арміна Папперґера, це свідчить про те, що Rheinmetall є одним зі стовпів гарантування міжнародної безпеки.

Рекордні показники для Rheinmetall на тлі війни РФ проти України

Так склалося, що війна Росії проти України досі була дуже прибутковою для Rheinmetall. З моменту повномасштабного нападу Росії на Україну ринкова вартість акцій компанії зросла уп'ятеро.

20 червня було стало відомо, що ця компанія отримала найбільше на сьогодні замовлення, адже збройні сили Німеччини замовили боєприпасів загалом на суму до 8,5 мільярда євро для поповнення власних запасів і для України. Боєприпаси мають постачати з початку 2025 року - спершу для Бундесверу, але окрім України компанія виконуватиме замовлення й для Нідерландів, Естонії та Данії.

Зліва направо: Армін Папперґер, Метте Фредеріксен, Олаф Шольц і Борис Пісторіус на символічній церемонії закладання першого каменю на заводі з виробництва боєприпасів Rheinmetall Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

1 липня Rheinmetall оголосив ще одну рекордну угоду - цього разу йшлося про замовлення від Бундесверу на постачання військових вантажівок. Підписано рамкову угоду на поставку до 6500 автомобілів на суму 3,5 мільярда євро. 610 автомобілів вартістю понад 300 мільйонів євро замовлені з негайною поставкою, а 250 вантажівок мають надійти до кінця цього року.

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Rheinmetall - активний учасник нових альянсів у європейському ВПК

У відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну і зміну безпекової ситуації в Європі, а також бум замовлень в оборонній галузі, в європейській оборонній сфері формуються нові альянси - і Rheinmetall є їхньою частиною. Наприклад, 2 липня було оголошено, що дочірня компанія Rheinmetall - RMMV - спільно з чеським виробником розроблятиме транспортні засоби для сил спеціальних операцій. RMMV спеціалізується на колісній військовій техніці.

Днем згодом Rheinmetall та італійська оборонна група Leonardo представили спільне підприємство з виробництва танків. Leonardo, що базується в Римі, є однією з найбільших оборонних компаній у світі, що торік налічувала близько 54 тисяч працівників і мала оборот у понад 15 мільярдів євро.

Нова компанія претендує на багатомільярдні бронетанкові контракти з італійською армією, а ще планує здійснювати поставки за межі Італії. Основою для нових систем стануть бронемашини Rheinmetall Panther і Lynx, які Leonardo доповнить власними технологіями.

Компанія також хоче взяти участь у створенні майбутнього європейського бойового танка, що має замінити основні бойові танки Leopard 2 і Leclerc. У травні Армін Папперґер заговорив про загальноєвропейську кузню бронетехніки, кажучи, що, на його думку, "є сенс створити європейську системотехнічну фірму".