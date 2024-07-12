МВС ФРН відповіло на дані про замах РФ на главу Rheinmetall

Німецький уряд дуже серйозно ставиться до загроз, які виходять від російського режиму, заявили в міністерстві внутрішніх справ ФРН на запит DW. Армін Папперґер - під захистом поліції. Кремль переконує, що це все "фейк".

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) ФРН у відповідь на запит DW відмовилися коментувати повідомлення американського телеканалу CNN про те, що спецслужби США та Німеччини зірвали замах на життя Арміна Папперґера (Armin Papperger) - керівника німецького оборонного концерну Rheinmetall , який готувався на замовлення влади Росії. У міністерстві зазнчили, що не коментують "окремі кейси".

Водночас у тексті відповіді наголошується: "Федеральний уряд дуже серйозно ставиться до загроз, що виходять від російського режиму. Наші органи безпеки дуже пильні та діють відповідним чином у тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами. Ми не дозволимо себе залякати".

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) нагадала, що в квітні цього року німецькі спецслужби запобігли двом диверсіям у Баварії та заарештували двох чоловіків, яких звинуватили в плануванні диверсій, спрямованих на зрив підтримки України Німеччиною. "Наші органи безпеки діяли дуже послідовно та запобігли можливим атакам у Німеччині. Ми продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", - запевнила Фезер.

У поліції міста Дюссельдорф на запит DW повідомили, що Папперґер "перебуває під захистом поліції". Інших подробиць там не навели.

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Кремль про замах на главу Rheinmetall: Це фейк

У Кремлі вже традиційно назвали повідомлення CNN "подачею в стилі фейків".

"Нам дуже складно коментувати повідомлення різних ЗМІ, які не містять якоїсь серйозної аргументації та ґрунтуються на якихось анонімних джерелах. Усе це в стилі чергових фейків подається, тому серйозно до таких повідомлень ставитися не можна", - заявив у п'ятницю, 12 липня, Дмитро Пєсков - речник президента РФ Володимира Путіна.

CNN напередодні повідомило про підготовку російською владою замаху на Папперґера, посилаючись на п'ять джерел у спецслужбах і органах влади США та інших країн Заходу.

За словами співрозмовників журналістів, змова проти Папперґера була однією з серії запланованих Кремлем убивств керівників оборонної промисловості в Європі, які підтримують Україну. При цьому план убивства Папперґера був найбільш продуманим і підготовленим.

Дізнавшись про нього, американська розвідка поінформувала Німеччину, служби безпеки якої змогли захистити Папперґера та зірвати замах, написало CNN. Високопоставлений представник уряду Німеччини підтвердив телеканалу, що США попередили офіційний Берлін про змову.