"Укроборонпром" і Rheinmetall утворили спільне підприємство

Акціонерне товариство "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall утворили спільне підприємство. Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час німецько-українського економічного форуму в Берліні у вівторок, 24 жовтня.

"Спільне підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG", - розповів він.

За його словами, ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість" офіційно зареєстрували 18 жовтня.

"Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень", - зазначив Шмигаль.

28 вересня Федеральне атимонопольне відомство Німеччини дало дозвіл Rheinmetall на створення спільного підприємства з "Укроборонпромом". Тоді німецький концерн повідомляв, що спільне підприємство буде розташоване в Києві та працюватиме виключно в Україні. На першому етапі планується технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, переданих Збройним силам України (ЗСУ) Німеччиною, а на наступних - спільне виробництво окремих видів продукції Rheinmetall в Україні.

У березні Rheinmetall анонсував, що планує будівництво в Україні танкового заводу приблизно за 200 мільйонів євро, який би випускав до 400 танків Panther на рік. У липні концерн заявив, що відкриє завод з виробництва бронетехніки на заході Україні, який випускатиме й ремонтуватиме близько 400 бронетранспортерів Fuchs.