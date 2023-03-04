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Генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер (праворуч) і військовий на тлі танку Panther KF51
Генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер (праворуч) і військовий на тлі танку Panther KF51Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Rheinmetall веде переговори про танковий завод в Україні

Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
2 год. тому

Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод німецького концерну Rheinmetall. Він зможе випускати до 400 новітніх танків Panther на рік, заявив генеральний директор концерну.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу, 4 березня.

"Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків. - Ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці", - зазначив Папперґер.

Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.

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Rheinmetall: Для перемоги Україні треба до 800 танків

На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони - "не важко".

"Навіть якщо Німеччина передасть (Києву. - Ред.) усі 300 танків Leopard 2 з запасів Бундесверу, їх буде надто мало", - зауважив гендиректор Rheinmetall. За його словами, концерн працює "на повну силу". "Ми вже ввели в дію понад 40 бойових машин піхоти Marder, до кінця року їх буде близько 100. Із (замовлених. - Ред.) 50 Leopard 2A4 готові близько 30 танків. Крім того, є близько 100 Leopard 1 старої конструкції, з яких ми на сьогоднішній день можемо зробити придатними для експлуатації 88", - зазначив він.

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"У Києва недостатньо техніки для повернення всієї території"

Папперґер передбачає, що війна в Україні триватиме, "імовірно, ще роки". На його думку, західні союзники надсилають Києву достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, "але українці сьогодні не мають достатньої кількості техніки, щоб повністю повернути свою територію".

Очільник Rheinmetall також висловив думку, що Росія не має таких великих ресурсів, як Захід в цілому. Водночас, він не бачить, щоб сили "навколо (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна" йшли на пом'якшення агресивного курсу щодо України.

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Кулеба зустрічався з гендиректором Rheinmetall

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 лютого провів зустріч із Папперґером для обговорення шляху збільшення виробництва озброєнь для Києва. "Ми також обговорили великі проєкти щодо зміцнення потенціалу України в галузі танків ы бронетехніки, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах. Rheinmetall готовий до нарощування взаємодії", - казав Кулеба.

Папперґер пізніше заявив, що 20 Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня, а першу партію вироблених у Німеччині боєприпасів для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard доставлять в Україну до липня.

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Генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер (праворуч) і військовий на тлі танку Panther KF51

Rheinmetall веде переговори про танковий завод в Україні

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