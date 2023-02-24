Канада дасть Україні ще чотири танки Leopard 2

24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Канада анонсувала передачу ЗСУ ще чотирьох "Леопардів". Тим часом ФРН, Швеція і Португалія зібрали для Києва батальйон цих німецьких танків. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 24 лютого.

++22:36++

Канада передасть ЗСУ ще чотири "Леопарди"

Канада надасть Україні ще чотири танки Leopard 2 додатково до раніше анонсованих чотирьох. Це оголосив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Він також повідомив, що в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запроваджує нові санкції щодо 129 фізичних і 63 юридичних осіб з РФ, включаючи віцепрем'єр-міністрів та інших офіційних осіб, пише Reuters.

Раніше сьогодні Швеція анонсувала передачу Україні до 10 танків Leopard 2, а Німеччина - ще чотирьох до раніше оголошених 14. Як повідомили в міністерстві оборони ФРН, це дозволить доукомплектувати для Збройних сил України батальйон. Він складатиметься з 31 танка від Німеччини (18), Швеції (10) та Португалії (трьох).

++22:12++

США дадуть Україні 10 мільярдів доларів бюджетної підтримки - Держдеп

Світовий банк оголосив, що виділяє 2,5 мільярда додаткового грантового фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку бюджету України. Їх спрямують на виплату заробітних плат у державних установах і секторах охорони здоров'я та освіти, а також на виплату пенсій і підтримку внутрішньо переміщених осіб. З цим оголошенням загальний обсяг фінансування збільшився до 20,6 мільярда доларів, зазначає Reuters.

Повідомлення Світового банку слідує за вчорашнім оголошенням міністерки фінансів США Джанет Єллен про підготовку додаткової економічної допомоги Україні на 10 мільярдів доларів, і заклик до Міжнародного валютного фонду розробити кредитну програму для України, яка прагне отримати багаторічний пакет на 15 мільярдів доларів. Сьогодні Державний департамент США офіційно підтвердив виділення понад 10 мільярдів доларів Україні на бюджетну підтримку та енергетичну допомогу для після російських атак.

Тим часом у заяві лідерів Великої сімки за підсумками зустрічі йдеться, що в 2023 році їхня бюджетна та економічна підтримка України збільшиться до 39 мільярдів доларів.

++21:55++

Тренувати ЗСУ на винищувачах готові ще три країни - Зеленський

Крім Великобританії та Польщі тренувати українських пілотів на винищувачах можуть ще три європейські держави, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції. Що це за країни, він поки називати не став.

++21:33++

Польща та США ведуть переговори про виробництво боєприпасів для України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час візиту до Варшави президента США Джо Байдена вони розпочали переговори про виробництво необхідних Україні боєприпасів.

"Я можу сказати, що я говорив з президентом Байденом про початок спільного військового виробництва, наприклад, боєприпасів. Тож можна сказати, що переговори з цього приводу розпочалися на найвищому президентському рівні. Ці переговори, безумовно, будуть продовжуватися", - цитує Дуду агентство AFP.

++21:16++

Американська розвідка має інформацію, що в листопаді 2022 року Іран відправив Росії артилерійські та танкові снаряди, а РФ у відповідь запропонувала "безпрецедентну оборонну співпрацю". Як заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, Росія може передати Ірану винищувачі та іншу військову техніку "на мільярди доларів", тоді як сама відчуває труднощі з виробництвом нових високоточних ракет, а саме - з отриманням електроніки, необхідної для створення навігаційних систем.

Щодо України він сказав, що Вашингтон не бачить жодних доказів, що надана їй зброя використовується не за призначенням, була втрачена, викрадена, продана на чорному ринку чи захоплена росіянами.

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю CNN повідомив, що американці навчають і споряджають кілька мотопіхотних бригад української армії для прориву російської оборони: "Ви, ймовірно, побачите, як українці ведуть боротьбу, створюючи можливості для себе (…) Я думаю, що це створить іншу динаміку".

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг від "тимчасового або безумовного припинення вогню" у війні Росії проти України, бо РФ використає паузу в бойових діях для поповнення своїх сил для подальших атак. На засіданні Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну він не говорив прямо про Китай, але агентство dpa зазначає, що його зауваження можна інтерпретувати як реакцію на «мирну ініціативу» КНР.

++20:59++

Сьогодні війська РФ завдали 18 авіаційних ударів, з яких чотири - баражуючими боєприпасами типу "Ланцет", а також здійснили понад 30 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

Натомість українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. Також сьогодні знищили один російський ударний гелікоптер Мі-24 та безпілотник "Ланцет".

"У Чаплинці Херсонської області окупанти ввели цілодобову комендантську годину з 23 до 25 лютого. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони", - пише генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також, за даними генштабу, в Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять обхід помешкань місцевих жителів, а в разі відсутності реєстрації та документів права власності на житло - виселяють мешканців протягом тижня, розквартировуючи туди військових РФ.

++20:34++

G7 пообіцяла санкції щодо російських алмазів

Президент України Володимир Зеленський взяв участь онлайн у зустрічі лідерів Великої сімки (G7). "Докладно представив партнерам наші пріоритети. Їх п'ять: зброя, санкції, фінанси, справедливість і обов'язково - єдність", - написав він у соціальних мережах.

G7 за підсумком зустрічі опублікувала заяву, в якій пообіцяла посилити дипломатичну, економічну, гуманітарну та військову підтримку України, приділяючи особливу увагу протиповітряній обороні, танкам і боєприпасам.

У найближчі дні та тижні лідери мають представити нові санкції щодо РФ і механізм запобігання їхньому обходу. В цьому контексті вони заявили, що "працюватимуть над подальшими заходами щодо російських алмазів", від експорту яких РФ отримує значні доходи, та закликали треті країни "припинити надавати матеріальну підтримку російській війні".

++20:14++

Влада Молдови назвала неправдивими повідомлення російського міністерства оборони про нібито підготовку українською армією "провокації" в Придністров'ї. Жодної загрози з боку України немає, йдеться в заяві міноборони Молдови. "Поширювана неправдива інформація покликана викликати паніку серед людей", - заявили там.

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++19:56++

Президент України Володимир Зеленський завершив пресконференцію до річниці повномасштабного вторгнення РФ. Вона тривала трохи більше двох годин.

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++19:45++

"5 канал" запитав президента України Володимира Зеленського на пресконференції, чи не шкодує він про прохання до українців перед наступом РФ "не піддаватись на провокації", що журналістка назвала "применшенням загрози". Доставити запитання їй не дали. Зеленський відповів так: "Я тут був з 24 лютого, нікуди не дівся. Ми не втратили державу. Завдяки українцям і нашим збройним силам. І напевно завдяки трошки мені, як би вам це не неприємно було чути. Я напевно щось зробив, раз ми тут. Ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори - "мінські угоди" тощо. Ми переможемо з таким, як є президентом. А з тим, що було, ми не перемогли".

Зеленський продовжив: "Попри ті чи інші звинувачення, я знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них - власник вашого каналу".

++19:36++

Зеленський збирається зустрітися з Сі Цзіньпінем

Президент України збирається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він заявив на пресконференції. Коли і де можлива така зустріч, Зеленський не повідомив.

++19:22++

Зеленський про китайську "мирну ініціативу": Це вже щось

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "мирний план" Китаю містить пункти з якими можна працювати. "Є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ, мені здається, не погоджується. Але це вже щось (…) Наша задача - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - сказав він на пресконференції.

Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Те, що Китай почав говорити про Україну - "дуже непогано", зауважив він, зазначивши, що питання в тому - які кроки будуть зроблені далі й до чого вони призведуть. "То був погляд Китаю і важливий сигнал, що вони збираються брати участь в цій темі. Я поки сприймаю це як сигнал, але не знаю що буде далі", - додав президент.

Зеленський наголосив, що хоче вірити в те, що Китай не буде постачати зброю Росії. Якщо ж він виступить на боці РФ, то є ризики Третьої світової війни, вважає президент України.

++19:04++

У Берліні кілька тисяч людей зібралися на акцію підтримки України в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Вони пройшли маршем центром міста, вимагаючи "виведення російських віськ з України" та "справедливого миру".

Демонстранти біля ресторану "Москва", який став кафе "Київ" Фото: Anna Savchuk/DW

Як повідомляє кореспондентка DW, акція, в якій беруть участь багато українців, почалася біля ресторану "Москва", який на декілька днів став кафе "Київ". Демонстранти пройшли повз російське посольство в Берліні, перед будівлею якого встановлений розбитий в Україні російський танк T-72.

++18:53++

На пресконференції до річниці повномасштабного вторгнення Росії президента України Володимира Зеленського запитали, чи хоті би він повернення посольства Австралії до Києва. "Нехай повертається, але на (броньованих машинах піхоти. - Ред.) Bushmaster. Пане посол, повертайтеся. Нам потрібні ще Бушмастери", - сказав Зеленський під сміх присутніх.

++18:42++

На пресконференції до річниці повномасштабного вторгнення Росії президента України Володимира Зеленського запитали, чи погодився би він на пропозицію турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, якби така надійшла, провести в Туреччині переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Він відповів, що до російського вторгнення просив багатьох лідерів "посадити Путіна за стіл переговорів". Ердоган, за його словами, цього тоді не зміг зробити, а зараз вважає, що зможе. "Ми не зможемо. Це не та людина. Там нема з ким (говорити. - Ред.)", - додав Зеленський.

++18:29++

Президент України на пресконференції до річниці повномасштабного вторгнення РФ прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав раніше, що хоче "аби Росія програла, але її не розчавили". "Багато держав почали говорити, а що буде після поразки РФ? Я вважаю, що інформаційно - це на користь України", - сказав Зеленський. За його словами, важливо, що захід вірить у поразку Росії в війні. "Чесно, мені все одно", - додав він про майбутнє РФ.

++18:10++

Швеція дасть ЗСУ до 10 "Леопардів"

Україна отримає від Швеції до 10 танків Leopard 2 A5, а також зенітні ракетні комплекси (ЗРК) HAWK і запасні частини для ЗРК IRIS-T у співпраці з Німеччиною. Цю зброю нададуть в рамках 11-го пакета військової допомоги України, повідомили в уряді Швеції.

Як проходить навчання військових ЗСУ на танках Leopard 2 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Крім Швеції, сьогодні міністерство оборони Німеччини анонсувало поставку в Україну ще чотирьох танків Leopard 2 моделі A6 зі своїх армійських запасів.

++17:45++

Зеленський розпочав пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський розпочав пресконференцію в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Його запитали, якими він бачить можливі перемовини з РФ. Зеленський відповів, що "не думає теоретично, як можуть пройти перемовини". За його словами, Україна робить конкретні кроки - презентувала "формулу миру", в якій розписане її бачення "крок за кроком". "Якщо це буде виконуватись, ми дійдемо до дипломатичної фіксації (...) але треба виконати всі пункти", - сказав він.

++17:35++

США оголосили нові антиросійські санкції

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну США оголосили нові санкції щодо РФ.

Білий дім оголосив нові санкції проти РФ у роковини її повномасштабного вторгнення в Україну Фото: Nathan Posner/AA/picture alliance

Санкції стосуються близько 200 фізичних і юридичних осіб з РФ, країн Європи, Азії та Близького Сходу, які підтримують війну Росії. Зокрема, обмеження стосуватимуться десятків російських фінансових установ.

Також США посилять експортний контроль, включивши до санкційного списку близько 90 компаній з Росії, Китаю та інших країн, які організовують обхід вже запроваджених санкцій. Цим компаніям заборонятиметься купувати, зокрема, напівпровідники.

Крім того, президент США Джо Байден підпише документ про підвищення мит на деякі російські товари, що імпортуються до США. Йдеться про понад 100 видів російських металів, мінералів і хімічної продукції. Загальна сума їхнього імпорту оцінюється у 2,8 мільярда доларів.

++17:17++

Китай заявив про готовність працювати з Білоруссю "для поглиблення взаємної політичної довіри", заявив міністр закордонних справ країни Цінь Ган своєму білоруському колезі. Згідно з заявою китайського зовнішньополітичного відомства, яку цитує агентство Reuters, Китай також "продовжить підтримувати Білорусь у підтримці її національної стабільності та буде протистояти спробам "зовнішніх сил" втрутитися в її внутрішні справи або запроваджувати "незаконні" односторонні санкції".

++16:59++

Крім передачі чотирьох перших танків Leopard моделі 2А4 та підготовки до надання наступних 10, Польща також найближчим часом передасть Україні 60 танків PT-91 Twardy, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Сам Зеленський відмовився відповідати на запитання журналістів про те, скільки країн увійшли до так званої "танкової коаліції", скільки бойових машин від них уже надійшли, а скільки ще мають прибути, щоб цю інформацію не використала Росія.

++16:28++

Польща готова вчити пілотів ЗСУ на винищувачах F-16

Польща готова навчати українських пілотів керуванню винищувачами F-16. "Ми готові проводити навчання на винищувачах F-16 у Польщі. Наголошу, що це завжди має бути узгоджено в рамках ширшої коаліції, але Польща готова проводити такі навчання", - сказав польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час візиту до Києва.

Пілот українського винищувача про переваги F-16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Тим часом Великобританія пропонує розпочати так звані "кругові поставки" літаків, що означає передачу сучасних винищувачів східноєвропейським союзникам по Північноатлантичному альянсу (НАТО) в обмін на те, що вони нададуть Україні радянські літаки. За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, це дозволило б Україні отримати більше винищувачів МіГ-29 або Су-24 для захисту від російської агресії.

Відправляти власні літаки Typhoon Великобританія "в короткостроковій перспективі" в Україну не готова, оскільки не має багато вільних винищувачів, уточнив Воллес. Готовність надати Україні МіГи-29 раніше висловлювала Польща.

++16:10++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що війська РФ обстрілюють Часів Яр на Донеччині з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". "Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі", - написав він у Telegram.

++15:52++

FATF призупинила членство Росії

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство Росії.

FATF призупинила членство РФ Фото: Irfan Aftab/DW

Україна з початку повномасштабної війни домагається виключення Росії з організації та віднесення її до "чорного списку".

Втім, навіть призупинку членства РФ керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав успіхом, а міністр фінансів Сергій Марченко - історичним рішенням.

++15:29++

У своїй промові в річницю повномасштабного нападу Росії на Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що після тривалих дискусій і вагань ФРН сьогодні - найбільший донором України в Європі не лише фінансово, а й у постачаннях зброї, та запевнив, що так буде й надалі. "На Німеччину можна покластися", - наголосив він.

У церемонії в президентській резиденції у берлінському палаці Бельвю взяли участь також канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck), міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) та посол України у ФРН Олексій Макеєв.

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++15:15++

ЄС погодив ключові пункти десятого пакета санкцій щодо РФ

Європейський Союз погодив основне наповнення десятого пакету санкцій щодо РФ за війну проти України.

Як повідомив постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось, посли досягли згоди щодо санкцій проти фізичних і юридичних осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, політичних домовленостей по імпорту алмазів з Росії та визначилися "з подальшими кроками щодо ядерного сектора" РФ.

ЄС планував оголосити про нові санкції сьогодні, але представникам країн-членів не вдавалось досягти компромісів з декількох питань, серед яких імпорт алмазів і каучуку. Польща представила компромісну пропозицію щодо імпорту синтетичного каучуку з Росії, яка передбачає перехідні періоди та механізм щомісячного зниження ліміту. "Ми чекаємо на остаточну позицію двох держав- членів, які хочуть продовжити імпорт цієї продукції з Росії. Сподіваємося на їхню позитивну реакцію", - сказав Садось, не уточнивши про які саме країни йдеться.

++15:00++

Столтенберг про "мирний план": До Китаю нема великої довіри

Китай уже став на бік Росії в її війні проти України, і його "мирну ініціативу" потрібно розглядати не як "мирний план для України", а як "принципи", на яких базується підхід Пекіна в цьому питанні, вважає президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг також стримано відреагував на китайську публікацію, заявивши, що Пекін не користується довірою як посередник. "До Китаю немає великої довіри, тому що вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав він журналістам.

++14.30++

Перші танки німецького виробництва Leopard 2 вже прибули в Україну, поінформував у Twitter речник польського уряду Пьотр Мюллер. Незадовго до цього повідомлення до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про кількість переданих танків не уточнюється.

++14.15++

Верховна Рада України достроково припинила повноваження трьох народних депутатів, обраних за списками забороненої нині "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) - Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина. Всі троє раніше самі написали заяви про складання мандатів.

ЄС активізує військову підтримку України

++13.30++

Керівництво Європейського Союзу і країн-членів висловило солідарність з українським народом і запевнення у подальшій підтримці у боротьбі за агресією РФ. президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС активізує військову підтримку України. "Ми перейдемо до спільних закупівель для доставки термінових військових товарів для України, наприклад боєприпасів калібру 155 міліметрів", - заявила вона.

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++12.50++

Міністерство оборони США оголосило новий безпековий пакет допомоги Україні на два мільярда доларів.

"Зокрема, Сполучені Штати виділяють додаткові безпілотні авіаційні системи (БАС) і засоби протидії БАС і радіоелектронної боротьби, а також критично важливі запаси боєприпасів для артилерійських і високоточних вогневих засобів, що зміцнять спроможність України відбивати російську агресію", - йдеться в повідомленні Пентагону.

До пакета увійдуть також додаткові боєприпаси для комплексів HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм, боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням, безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 і Jump 20, обладнання для виявлення БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування, захищене допоміжне обладнання зв'язку, а також фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.

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++12.00++

Великобританія розширила санкції проти РФ. До "чорного списку" потрапили 92 фізичних та юридичних осіб: керівники "Росатома", 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній "Ростеха" та "Алмаз-антей" та інші соратники російського президента Володимира Путіна. Обмеження також стосуватимуться Любові Кабаєвої, матері гімнастки Аліни Кабаєвої, Олексія Козака, сина колишнього віце-прем'єра Росії та заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака.

++11.20++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув у Київ з неанонсованим візитом.

Моравецький поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих у центрі української столиці. Глава польського уряду вже провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

++10.40++

З нагоди річниці вторгнення Росії в Україну Австралія та Нова Зеландія запровадили нові антиросійські санкції, повідомили уряди обох країн.

Персональні санкції Австралії, що включають фінансові обмеження і заборони на поїздки, торкнуться 90 росіян і 40 компаній. Канберра також надасть додаткові розвідувальні безпілотні літальні апарати для Збройних Сил України.

Розширені санкції Нової Зеландії торкнуться 87 росіян, в тому числі політиків, "які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Путіна", військових, членів Центральної виборчої комісії, а також їхніх родичів.

++10.00++

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що озираючись на минулий рік стає очевидно, що "російський президент зазнав поразки". "Володимир Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об'єднана як ніколи раніше, Європейський Союз згуртований", - підкреслив канцлеру відеозверненні до річниці повномасштабного вторгнення.

++09.15++

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував усім українцям за спротив Росії. "За дев'ять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі", - йдеться у його повідомленні у Facebook.

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++08.55++

Російські військові та китайський виробник безпілотних літальних апаратів Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ведуть переговори щодо масового виробництва дронів для РФ, повідомляє Der Spiegel. За його даними, компанія також погодилася виготовити і випробувати 100 прототипів безпілотника ZT-180 і надати їх міністерству оборони РФ до квітня 2023 року. За оцінками військових експертів, такий БПЛА здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кг.

++08.30++

Танк біля посольства РФ в Берліні Фото: Julius-Christian Schreiner/dpa/picture alliance

Перед посольством Росії в Берліні виставили підбитий танк. За словами ініціаторів акції, машину знищила українська протитанкова міна недалеко від Києва в перші дні вторгнення. Танк Т-72 слугує нагадуванням про початок війни, зазначили організатори. Берлінський район Мітте спочатку відмовив у розміщенні об'єкта, але потім ініціатори з музею Berlin Story домоглися дозволу в суді.

Китай оприлюднив текст "мирного плану"

++08.15++

Китайська влада закликала до припинення вогню і початку мирних переговорів між Росією та Україною в рамках своєї "мирної ініціативи", текст якої опубліковано на сайті МЗС КНР у п'ятницю, 24 лютого. "Мирний план" Китаю містить 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується - в англійській версії документа автори використовують слова "конфлікт" і "українська криза". Крім того, у тексті документа не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією і не піддаються критиці жодні дії РФ.

++08.00++

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив звернення до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. "24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", - написав він Telegram.

Глава держави наголосив, що 2023 рік буде роком перемоги. "Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!", - написав президент.

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Росіяни за добу завдали 10 ракетних і 31 авіаційного удару, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Унаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об'єкти в Харківській і Херсонській областях. Є загиблі та поранені серед мирного населення", - йдеться в ранковому зведенні.

Україна за добу завдала 17 авіаударів по районах зосередження військ РФ, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

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Генеральна асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила "мирну резолюцію" з вимогою від РФ "негайно, повністю та беззастережно" вивести всі свої збройні сили з території України у її міжнародно визнаних кордонах.

На підтримку документу, що закликає до "всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні" висловилася 141 країна зі 193. Представники семи країн - Білорусі, Малі, Нікарагуа, Росії, Сирії, Північної Кореї та Еритреї - проголосували проти, 32 держави, включаючи Казахстан, Вірменію, Індію та Китай - утрималися.

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Виступаючи на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН, присвяченій річниці вторгнення РФ в Україну, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), закликала міжнародне співтовариство об'єднати зусилля для припинення війни. "Шлях до миру дуже ясний, - заявила вона. - Росія повинна вивести своїх солдатів з України. Росія повинна припинити бомбардування. Росія повинна повернутися до Статуту ООН". За словами глави МЗС ФРН, всі країни - члени ООН можуть зробити свій внесок у цей "мирний план" - агресору слід дати зрозуміти, що він повинен припинити війну.

У своєму виступі Бербок також відповіла на критику з боку тих держав, які звинувачують Захід у подальшому розпалюванні війни. "Деякі з вас кажуть, що ми підливаємо масла у вогонь, озброюючи Україну. З чого б це? Ми не хотіли цієї війни. Ми не обирали цю війну", - підкреслила глава німецького МЗС.

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