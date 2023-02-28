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Rheinmetall
RheinmetallФото: Federico Gambarini/dpa
ПолітикаУкраїна

Rheinmetall почав постачати Україні розвідувальні системи

Аліна Коломієць
2 год. тому

Україна отримує від Rheinmetall системи розвідки SurveilSPIRE. Вони призначені для моніторингу великих ділянок і обладнані автопілотованими мінідронами.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall на замовлення уряду ФРН почав постачати Україні автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE. Про це повідомляється у пресрелізі компанії, опублікованому у вівторок, 28 лютого.

За даними Rheinmetall, ці системи призначені насамперед для моніторингу великих ділянок місцевості з залученням мінімальної кількості персоналу. Вони складаються з мобільних спостережних пунктів, оснащених обладнанням для денного та нічного огляду, автопілотованих мінідронів і системи управління. У комплект поставки також входять транспортні засоби.

"Вартість замовлення вимірюється двозначною сумою в мільйони євро. Поставки вже розпочалися", - говорять в компанії.

У рамках реалізації цього проєкту Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel.

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Як працювати з SurveilSPIRE

У Rheinmetall розповіли, що вишки спостереження SurveilSPIRE, виготовлені DefSecIntel, можна завантажити на причепи і швидко доставити до місця експлуатації. Для монтажу потрібно три людини, робота системи повністю автоматизована.

Система включає бездротові канали зв'язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення або джерела палива. Система базується на автопілотованих розвідувальних дронах, які здійснюють патрулювання і польоти за призначенням. Це дає змогу перевіряти загрози та ініціювати необхідні контрзаходи.

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