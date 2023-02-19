Україна отримає в березні менше чверті обіцяних танків - ЗМІ

Як пише британське видання The Sunday Times, з обіцяних 320 танків лише 50 встигнуть добратися в Україну до очікуваного весняного наступу РФ.

Ймовірно, менше чверті сучасних бойових танків, які Захід пообіцяв Україні, прибудуть вчасно, щоби протистояти очікуваному весняному наступу Росії та контрнаступу українських Збройних сил, пише в неділю, 19 лютого, британське видання The Sunday Times.

Київ очікує від союзників 320 західних танків, але за даними газети, лише 50 з них зможуть прибути на лінію фронту до початку квітня. Це викликає занепокоєння, що танків буде недостатньо для істотного впливу на бойові дії.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) казав, що його представники заохочуватимуть партнерів на Мюнхенській безпековій конференції збільшити кількість обіцяних німецьких танків Leopard 2, які мають скласти основу переданих бойових машин.

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"Леопардів" надійде менше - Пісторіус

Днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що Україна поки зможе отримати менше Leopard 2, ніж очікувалось.

Раніше він анонсував, що західні партнери поставлять перший батальйон із 31 "Леопарда" в Україну протягом березня-квітня. Однак після зустрічі так званої "танкової коаліції" в кулуарах саміту міністрів оборони Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі 14-15 лютого він заявив, що наразі вдалося зібрати лише 14 танків від Німеччини та три - від Португалії.

"Ми не досягли батальйону. Буде пів батальйону", - констатував Пісторіус. При цьому він підтвердив, що Німеччина "точно" доставить обіцяні нею танки в останній тиждень березня. Ліссабон також обіцяв надіслати танки до кінця березня.

Сучасні танки для України

Наприкінці січня Німеччина анонсувала передачу Україні 14 танків Leopard 2 та дозволила їхній реекспорт в Україну іншим країнам. Їх Києву пообіцяли Польща (14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія (від чотирьох до шести) та Норвегія (вісім). Перший канадський "Леопард" уже прибув до Польщі.

Згодом, окрім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. Після цього Німеччина, Нідерланди та Данія домовились надати Києву щонайменше 100 відремонтованих Leopard 1. Їх мають придбати в німецької промисловості, а поставку обіцяють "протягом найближчих місяців".

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися щонайменше 12 країн, у рамках якої пообіцяли Україні не тільки німецькі "Леопарди", але й низку інших західних бойових танків.

Першою надати Збройним силам України бойові танки західного зразка погодилася Великобританія. 14 танків Chаllenger 2 мають надійти в Україну від неї наприкінці березня. Своєю чергою США пообіцяли передати 31 американський танк Abrams. За даними The Washington Post, вони можуть бути доставлені в Україну лише наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості. Франція поки що пообіцяла надати легкі колісні танки AMX-10 RC уже в лютому та розмірковує над передачею Україні бойових танків Leclerc.

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