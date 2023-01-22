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Французький основний бойовий танк Leclerc
Французький основний бойовий танк Leclerc (архівне фото)Фото: Sgt Jerome Salles/Armee de Terre/Defense/EMACOM/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Макрон не виключив передачу Україні бойових танків Leclerc

Валерій Сааков
13 хв. тому

У Парижі розглянуть питання щодо передачі Україні французьких бойових танків, запевнив Еммануель Макрон. Тим часом Берлін знову вказав на потребу в тісній координації дій.

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Президент Франції Еммануель Макрон не виключає постачання французьких бойових танків Leclerc в Україну. Відповідну заяву Макрон зробив у неділю, 22 січня, на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) у Парижі. За словами французького лідера, він попрохав міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню розглянути це питання, повідомляє інформагенція AFP.

"Що стосується Leclerc, нічого не виключено", - сказав Макрон. Водночас він наголосив, що рішення про можливе постачання Україні цих танків потрібно буде ухвалювати й координувати разом із союзниками. Також він підкреслив, що розгортання Leclerc не повинно призвести до ескалації війни, не повинно послабити обороноздатність Франції та має бути реальною та ефективною підтримкою для України, зазначає dpa.

Раніше саме Франція першою зголосилася передати Україні колісні танки західного зразка.

Шольц знову вказав на важливість координації дій

Так само й Олаф Шольц наголосив, що в цьому питанні потрібна тісна координація дій між союзниками. Зокрема, це стосується  бойових танків Leopard німецького виробництва. Німецький канцлер ще раз підкреслив, що передача цих танків Києву можлива лише в координації з міжнародними партнерами, такими як США, Франція та інші європейські країни.

"Так, як ми діяли в минулому, завжди в тісній координації з усіма нашими друзями й союзниками, беручи до уваги конкретну ситуацію, так ми будемо діяти й у майбутньому", - наголосив канцлер. "Ми діємо тільки в тісній координації один з одним", - додав канцлер ФРН.

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Крім того, у спільній заяві обидва політики запевнили, що "й надалі демонструватимуть непохитну підтримку Україні в усіх можливих сферах" і будуть "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", цитує Associated Press.

Нагадаємо, перед цим Великобританії стала першою західною країною, що погодилася передати українській стороні основні бойові танки Challenger. Натомість Німеччина зазнає дедалі більшого тиску в цьому питанні від решти країн-членів НАТО та їхніх партнерів, насамперед Польщі.

Bradley, Marder та AMX-10RC

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