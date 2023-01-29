Танки Abrams можуть прибути в Україну наприкінці року - WP

Обіцяні Сполученими Штатами американські бойові танки Abrams можуть бути доставлені в Україну наприкінці цього або на початку наступного року, пише The Washington Post. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 29 січня.

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Солдати РФ атакували Херсонський порт, унаслідок чого пошкоджень зазнали два судна, які належать іноземним компаніям. "Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", - повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів.

++22:14++

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підтвердив, що цього тижня в Києві перебували інспектори міністерства оборони, державного департаменту США та Агентства з міжнародного розвитку (USAID) для аудиту американської допомоги.

"Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови", - написав він у Facebook.

++21:44++

Зеленський - Макрону: Вагома олімпійська помилка вже була в XX столітті

Президент України Володимир Зеленський направив листа Еммануелю Макрону - президенту Франції, яка в 2024 році прийме Олімпійські ігри. "У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - наголосив він у традиційному вечірньому відеозверненні.

Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на Олімпійські ігри Зеленський назвав "намаганням сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним, ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить з Херсоном і Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою".

У Херсоні сьогодні російський обстріл забрав життя трьох людей, ще шестеро були поранені. Ситуація на фронті, передусім на Донеччині та на південних напрямках, за словами Зеленського - дуже жорстка. "Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області - це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом", - заявив він.

++21:15++

Танки Abrams можуть прибути в Україну зі США наприкінці року - WP

Обіцяні Сполученими Штатами американські бойові танки Abrams можуть бути доставлені в Україну наприкінці цього або на початку наступного року, пише The Washington Post. У статті видання пояснюється, що їх не передаватимуть з військових запасів США, закуплять у промисловості в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні в галузі безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative).

++20:55++

Ексрадник Меркель: Україна має отримати винищувачі

Глава Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angele Merkel) з зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) виступає за постачання Україні винищувачів для захисту від агресії Росії.

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"Вважаю, що постачання винищувачів є адекватним (кроком. - Ред.) для кращого захисту України від нападів" з боку РФ, сказав він в ефірі німецького nелеканалу ARD. За його словами, це могли би бути американські винищувачі четвертого покоління F-16 або бойові літаки радянського виробництва зі старих запасів НДР.

++20:28++

Низка американських військових чиновників лобіюють в міністерстві оборони США надання Україні винищувачів F-16, повідомило видання Politico з посиланням на джерела. При цьому в статті зазначається, що Сполученим Штатам може знадобитися щонайменше кілька тижнів лише для того, щоби схвалити постачання та реекспорт.

++20:00++

Кількість поранених внаслідок обстрілу російськими солдатами Херсона зросла вже до шести, повідомила обласна військова адміністрація. Серед поранених - медсестра та працівниця буфету Херсонської обласної клінічної лікарні. Загинули троє людей.

++19:31++

Сьогодні, на наступний день після перемоги на виборах президента Чехії, Петр Павел провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За її підсумками Зеленський написав у Twitter: "Особисто привітав Петра Павела з перемогою на виборах президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України".

Натомість в ефірі CNN Prima Павел повідомив, що планує навесні відвідати Україну разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Петр Павел Фото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

Новообраний президент також підтвердив намір продовжувати підтримку України зазначивши, що дії Росії суперечать інтересам Чехії. "Ми не можемо допустити порушення правил біля наших кордонів", - наголосив Павел.

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++19:02++

За сьогодні російські військові здійснили вже 24 обстріли території України з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах неподалік лінії зіткнення, внаслідок чого є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Раніше стало відомо про російський артилерійський обстріл Херсона та передмістя, внаслідок якого є загиблі та поранені цивільні.

"За наявною інформацією, з місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні заклади у зазначених містах окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом - переведення або звільнення", - йдеться в зведенні.

Згідно з ним, російська армія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на інших напрямках обороняється.

Українська авіація сьогодні завдала удару по зенітно-ракетному комплексу окупантів і два удари по районах зосередження їхніх сил, озброєння та військової техніки. Ракетні війська та артилерія вразили дві радіолокаційні станції та склад боєприпасів РФ.

У свою чергу Державна прикордонна служба України повідомила про збиття на Луганщині дрона, який шпигував за українськими позиціями.

++18:38++

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача. На ньому:

заслухали доповіді командувачів військ щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні;

заслухали інформацію від розвідки про ймовірні дії РФ на найближчий період;

обговорили забезпечення ключових потреб Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах для проведення операцій, запланованих на 2023 рік;

обговорили виробництво, постачання та ремонт озброєння, техніки та боєприпасів для потреб ЗСУ;

розглянули питання вдосконалення системи індивідуальної та колективної підготовки особового складу підрозділів.

++18:18++

Через скандал, викликаний фотографію з групою проросійських уболівальників і подальший протест України батько сербського тенісиста Новака Джоковича вирішив не приходити на фінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). На ньому сьогодні його син переміг вдесяте. Напередодні жіночий турнір виграла білоруска Аріна Сабаленко, яка виступала під нейтральним прапором.

++17:50++

Кількість постраждалих внаслідок російського артилерійського обстрілу житлових кварталів Херсона зросла. За даними обласної військової адміністрації (ОВА), відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених. Усіх потерпілих госпіталізували, одна людина знаходиться в тяжкому стані.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки", - повідомляє ОВА.

++17:22++

Президент Аргентини Альберто Фернандес відкинув можливість постачання озброєнь Україні. "Аргентина та Латинська Америка не думають про відправлення зброї в Україну або будь-яку іншу країну, яка перебуває в конфлікті", - заявив він на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у Буенос-Айресі.

Раніше бразильська газета Folha de S. Paulo повідомила з посиланням на інформовані джерела, що Бразилія відхилила запит Німеччини про продаж боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard, які та надає Україні.

++16:55++

Внаслідок обстрілу російськими солдатами Херсона відомо про одну загиблу та двох поранених. Про це повідомляє міська рада, додаючи, що інформація уточнюється.

Вдень війська РФ сім разів обстріляли місто. "Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби", - пише міськрада.

До цього російська армія обстріляла Херсон опівночі. "Внаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста", - йдеться в повідомленні.

++16:26++

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас поширила в Twitter звернення президента України Володимира Зеленського про "марафон чесності", спрямований на "очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста".

"Розчарована рішенням дозволити російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично та морально - неправильно. Час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії. Спорт - це інструмент російської пропагандистської машини, ігнорувати який означає стати на бік агресії", - написала вона.

Офіційно це рішення ще не прийняте, але голова Міжнародного олімпійського комітету лобіює такий крок.

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++16:00++

Північна Корея заперечує заяву США про те, що вона постачає зброю російській приватній військовій компанії "Вагнер", яка активно бере участь у війні РФ проти України. У міністерстві закордонних справ країни заявили, що такими заявами Сполучені Штати "намагалися виправдати постачання своїх озброєнь Україні". Там закликали США не "підривати імідж" КНДР, і пригрозили наслідками, якщо це триватиме.

Напередодні сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заступниця керівника відділу пропаганди та агітації Трудової партії Кім Йо Чжон, критикуючи рішення США про постачання танків Україні, заявила, що КНДР завжди буде "в одному окопі разом з армією та народом Росії".

++15:29++

Херсон перебуває під масованим ударом російської артилерії. "Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

Міністерство охорони здоров'я в свою чергу повідомило, що солдати РФ обстріляли Херсонську обласну клінічну лікарню, внаслідок чого поранення дістала медсестра.

Вночі російська армія вже атакувала Херсон з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град". Тоді люди не постраждали, але були пошкоджені чотири будинки. Було влучання в комунальне транспортне підприємство. "Будівля зазнала руйнувань, пошкоджено близько 10 міських транспортних засобів", - повідомила ОВА.

За 28 січня війська РФ обстріляли територію області 36 разів з РСЗВ, артилерії, мінометів і танків. Херсон потрапив під обстріли чотири рази, внаслідок чого був пошкоджений газопровід і домівки місцевих жителів. Через вчорашні обстріли в області була поранена людина.

++15:00++

Заборона на виїзд чиновників і державних службовців з України під час війни не у відрядження не передбачає гендерних преференцій. "Це стосується і жінок, і чоловіків", - наголосив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Він зауважив, що затверджені урядом правила містять і перелік винятків, за яких чиновникам можуть дозволити виїхати з країни не через службову необхідність. Це, зокрема, поїздка до дітей за кордоном, супровід дітей, лікування, смерть рідних. Однак в кожному випадку держслужбовцям необхідно надавати відповідні підтвердження необхідності виїзду.

++13:55++

Троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом у селі Княжичі на Київщині. За попередніми даними, це сталося через генератор, встановлений в гаражному приміщенні. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"За попередніми даними, трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту", - написав він у Telegram.

++13:35++

Українські танкісти прибули на навчання до Великобританії

Українські танкові екіпажі прибули до Великобританії для початку підготовки, повідомляє британське міністерство оборони.

"Великобританія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні", - йдеться в дописі міністерства в Twitter. Окрім передачі Україні танків і іншого озброєння, західні країни також проведуть підготовку українських військових до роботи з ними.

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++13:00++

Народні депутати України Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

Про це з посиланням на джерела повідомляє видання "Українська правда". Вони входили до фракції забороненої нині "Опозиційної платформи - За життя".

++12:40++

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник пропонує Німеччині передати Україні підводний човен HDW Class 212A. "Бундесвер має шість таких підводних човнів. Чому б не відправити один в Україну? Тоді ми виженемо російський флот з Чорного моря", - написав політик у Twitter.

Мельник також розкритикував Берлін за те, що той зняв з експлуатації фрегат "Любек" (Lübeck) замість того, щоб передати його Києву. "Це правда, йому було 32 роки. Але все одно - за наявності політичної волі - його можна було б передати Україні для боротьби з російськими підводними човнами та військовими кораблями в Чорному морі", - зауважив політик теж у Twitter. Він додав, що Україна могла б принаймні отримати озброєння з цього корабля, зокрема ракети Sea Sparrow і Harpoon.

++11:50++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує продовжувати прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним задля припинення війни РФ проти України. "Я також знову поговорю з Путіним по телефону, тому що це необхідно - говорити один з одним", - сказав канцлер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel, повідомляє агенція dpa.

Шольц наголосив, що саме Путін може припинити "жахливу безглузду війну, яка вже коштувала сотень тисяч життів", ухваливши рішення вивести війська з України.

++11:20++

29 січня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит внаслідок пошкоджень генеруючих потужностей та високовольтної мережі, до яких призвели атаки РФ, повідомляє НЕК "Укренерго". Окрім того, з технічних причин в ремонт був виведений один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це обленерго отримали дещо зменшені ліміти споживання, з огляду на які в регіонах встановлюються обмеження на постачання електроенергії, повідомили у компанії.

"Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

В компанії наголошують, що енергосистема України загалом зазнала 13 ракетних атак з боку РФ та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем РФ - Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС та Каховська ГЕС. На тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій, зазначають в "Укренерго".

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++10:40++

Станом на 29 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 російських кораблів, серед яких - три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких складає близько 20 ракет. Про це повідомляється на сторінці Військово-морських Сил ЗСУ у Facebook.

В Азовському морі Росія продовжує утримувати на бойовому чергуванні два кораблі, а в Середземному - 10, п'ять з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає 72 ракети, йдеться у повідомленні.

++10:05++

Включення до освітніх програм російських шкіл та вищих навчальних закладів базової військової підготовки свідчить про подальшу мілітаризацію РФ, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter міноборони країни.

Розвідники зауважують, що міністерство просвіти РФ анонсувало включення з 1 вересня до шкільного курсу “Основи безпеки життєдіяльності” навчання поводженню з автоматами Калашникова та ручними гранатами, використанню засобів індивідуального захисту та військові тренування. Крім того російське міністерство науки і вищої освіти анонсувало програму “Основи військової підготовки” для студентів ВНЗ.

“Ініціативи підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (ймовірно навмисною) згадкою про Радянський Союз: подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року”, - зауважується в повідомленні.

++09:30++

Внаслідок російських обстрілів 28 січня у Вовчанську на Харківщині поранень зазнала 83-річна жінка, повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали чотири райони області, внаслідок атак в селах Червона Зоря та Одноробівка зруйновані приватні житлові будинки, у Куп'янську були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, у Вовчанську - пошкоджені декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівля підприємства.

Також напередодні російські війська 13 разів обстрілювати Сумську область, постраждали сім територіальних громад, повідомляє Сумська ОВА. У місті Середина-Буда внаслідок ракетного обстрілу були пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, готель, молитовний будинок, спорткомплекс, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

Внаслідок артилерійських ударів по селу Юнаківка були частково пошкоджені дах та вікна у двох приватних будинках та одна господарча споруда, йдеться у повідомленні у Facebook.

++09:00++

Військові арміїї РФ, ймовірно, посилюють чи замінюють найманців ПВК "Вагнер" у Бахмуті - ISW

Військові армії РФ, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців ПВК "Вагнер", аби продовжувати наступ в Бахмуті, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Сили групи "Вагнер" в Бахмуті не досягли значних успіхів після захоплення Соледару приблизно 12 січня. Звичайні російські підрозділи зараз беруть участь у боях у Бахмуті, щоб активізувати там російський наступ", - зазначається у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що на це вказують кадри бойових дій, опубліковані 20 січня. На них видно російську БМД-4М – спеціальну механізовану техніку, яка використовується виключно повітряно-десантними силами РФ. Окрім того, аналітики підкреслюють, що міністерство оборони Росії дедалі частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні сили діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року. На їхню думку, це вказує на те, що звичайні російські сили, ймовірно, посилюють або замінюють найманців ПВК "Вагнера" в цьому регіоні.

Аналітики ISW зазначають, що раніше оцінювали наступ РФ в районі Бахмута як такий, що досяг кульмінації. Проте наразі вони припускають, що наступальні зусилля РФ там, ймовірно, не завершилися.

++08:15++

За минулу добу у Донецькій області чотири людини загинули, ще 17 - зазнали поранень внаслідок дій РФ, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав він у повідомленні.

++08:05++

У війні проти України загинули орієнтовно 126 160 російських військових, повідомляє генштаб ЗСУ. За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 650 військових РФ, йдеться у повідомленні в Telegram.

++07:40++

Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Улюблені види спорту в Росії: стрільба по житлових кварталах, метання ракет і дайвінг крейсера "Москва". Такому не місце в цивілізованому світі. Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров'ю українців", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 25 січня МОК опублікував заяву, у якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися всіх антидопінгових правил.

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++07:15++

Протягом минулої доби війська РФ завдали одного ракетного і 32 авіаційних ударів та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону", - йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження військових РФ. Ракетні та артилерійські підрозділи уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби, повідомляється у зведенні.

Окрім того, у генштабі зазначають, що сили РФ і далі зазнають значних втрат. Зокрема, в 15-ту міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців ПВК “Вагнер”.

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