Новий президент Чехії збирається в Україну навесні

Після обрання президентом Чехії Петр Павел провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. А весною разом із Павелом до Києва збирається приїхати його словацька колега Зузана Чапутова.

Колишній глава військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО), генерал у відставці Петр Павел, який вчора переміг на виборах президента Чехії, планує навесні відвідати Україну разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Про це він заявив у неділю, 29 січня, в ефірі каналу чеськомовного CNN Prima.

За словами Павела, візит до України планувався ще до перемоги на президентських виборах, і не узгоджувався з Чапутовою. "Вона (Чапутова. - Ред.) сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками", - розповів він, але не уточнив дату візиту.

Новообраний президент також підтвердив намір продовжувати підтримку України, зазначивши, що дії Росії суперечать довгостроковим інтересам Чехії. "Ми хочемо жити у середовищі, де поважають навіть малі держави, де навіть держави нашого розміру мають право голосу. Ми не можемо допустити порушення правил біля наших кордонів", - наголосив Павел.

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Перша розмова Павела з Зеленським

В неділю, на наступний день після перемоги на виборах, Павел провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

За її підсумками Зеленський написав у Twitter: "Особисто привітав Петра Павела з перемогою на виборах президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України".

61-річний Павел на виборах переміг колишнього прем'єр-міністра Чехії, мільярдера Андрея Бабіша. Він стане четвертим президентом Чехії з моменту проголошення незалежності в 1993 році, замівши Мілоша Земана, строк повноважень якого спливає в березні.

Під час передвиборної кампанії Павел обіцяв зберігати міцні зв'язки Чехії з Європейським Союзом та НАТО, а також продовжувати надавати Україні всебічну підтримку, зокрема, на шляху до членства в ЄС.

Роль президента в Чехії - здебільшого церемоніальна, однак він відповідає за призначення уряду та є верховним головнокомандувачем.

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