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Енергетична криза
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (фото з архіву)
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (фото з архіву)Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Чехія три роки виділятиме Україні по 20 мільйонів доларів

Олександр Куницький
1 год. тому

Кошти спрямують на відшкодування збитків від війни, допомогу переселенцям, розмінування територій та реконструкцію критичної інфраструктури. Також Чехія долучиться до відбудови Дніпропетровщини.

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Чехія виділятиме Україні щорічно по 20 мільйонів доларів протягом 2023-2025 років. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками перших міжурядових консультацій, які пройшли у понеділок, 31 жовтня, у Києві під співголовуванням прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Чехії Петра Фіали.

"Уряд України привітав Програму гуманітарної, стабілізаційної реконструкції та економічної допомоги Чеської Республіки Україні на 2023-2025 роки на суму майже 20 мільйонів доларів США щорічно, яка спрямована на відшкодування збитків від війни, допомогу внутрішньо переміщеним особам, розмінування територій та реконструкцію критичної інфраструктури", - сказано в ній.

Також Чехія висловила готовність долучитися до післявоєнної відбудови України, зокрема, взяти патронаж над Дніпропетровською областю.

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Чехія продовжить постачати Україні військову техніку

Під час консультацій чеський уряд висловив готовність продовжувати постачати в Україну військову техніку та виводити взаємну оборонно-промислову кооперацію на стратегічний рівень.

Як зазначив Шмигаль, крім самохідних гаубиць "Дана", танків і броньованих машин піхоти, Україна отримає від Чехії й іншу зброю.

Крім того, чеський уряд підтримав створення спеціального трибуналу для засудження військово-політичного керівництва РФ за війну проти України.

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Чехія допоможе з планом інтеграції України до системи роумінгу ЄС

Оскільки Чехія зараз головує у Раді Європейського Союзу, одним із основних питань під час міжурядових консультацій була європейська інтеграція України.

"Уряд Чехії підтвердив свою відданість підтримці інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Розраховуємо на допомогу чеських друзів у входженні нашої держави до економічного, логістичного та цифрового простору ЄС. А також очікуємо, що Чехія прискорить процес в перемовинах про членство у Євросоюзі", - зазначив Шмигаль. Київ сподівається, що переговори розпочнуться вже у 2023 році.

Одним із підсумків міжурядових переговорів стало рішення про підготовку проєкту інтеграції України до європейської системи роумінгу. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, Україна працюватиме разом з Європейською Комісією та Чехією над розробкою плану дій, щоби схвалити його вже на найближчому саміті Україна-ЄС у грудні.

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