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Петр Фіала - чеський політолог, історик та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петр Фіала".
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Єврокомісія найближчим часом представить сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ, однак вони не торкнуться російського газу. За словами прем'єр-міністра Чехії, низка країн не встигає знайти альтернативу блакитному паливу з РФ.