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Петр Фіала

Петр Фіала - чеський політолог, історик та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Петр Фіала".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Без газу: у Чехії розповіли подробиці сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ

Без газу: у Чехії розповіли подробиці сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ 14.07.2022

Єврокомісія найближчим часом представить сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ, однак вони не торкнуться російського газу. За словами прем'єр-міністра Чехії, низка країн не встигає знайти альтернативу блакитному паливу з РФ.
Україна стане головною темою під час головування Чехії у ЄС

Україна стане головною темою під час головування Чехії у ЄС 04.07.2022

Вперше з 2009 року Чехія за ротацією знову стає головою Ради ЄС. Як уряд у Празі розпоряджатиметься повноваженнями голови Євросоюзу у найближчі пів року?
Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів

Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів 01.12.2021

Консервативний політик Петр Фіала змінив популіста Андрея Бабіша на посаді очільника уряду Чехії. DW з'ясовувала найважливіше про Фіалу та його політичні уподобання.
Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії

Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії 28.11.2021

Лідера правоцентристського альянсу Петра Фіалу приведено до присяги як прем'єр-міністра Чехії. Утім, на чолі уряду поки залишиться мультимільярдер Андрій Бабіш.