Петр Фіала

Без газу: у Чехії розповіли подробиці сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ

Єврокомісія найближчим часом представить сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ, однак вони не торкнуться російського газу. За словами прем'єр-міністра Чехії, низка країн не встигає знайти альтернативу блакитному паливу з РФ.