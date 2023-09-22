Найбільше родовище в Європі: у Чехії літієвий ажіотаж

У Рудних горах величезні поклади літію. Якщо влада Чехії почне його видобуток, то "біле золото", як ще називають літій, дасть поштовх економіці країни та Устецького краю. Але не всі у захваті від таких планів.

Село Циновець, що в районі німецько-чеського кордону, насправді стоїть на скарбі невеликого розміру. На околицях села, розташованого приблизно за 100 кільметрів на північний захід від столиці Чехії Праги, залягають близько трьох-п'яти відсотків світових запасів літію - найбільше в Європі його родовище.

Видобуток літію - сфера для стратегічних інвестицій у Чехії

Останніми роками цей метал набув великого значення. Літій використовується, зокрема, у виробництві акумуляторів, а перехід на альтернативні джерела енергії та розвиток електромобільності сьогодні практично немислимі без накопичувачів електроенергії, що містять літій. Тим часом ціни на цей метал настільки високі, що його видобуток став би вигідним і для Чехії.

Петр Фіала Фото: Vit Simanek/CTK/picture alliance

Згідно з аналізом, проведеним Чеською торговою палатою, Чехія вичерпала всі колишні джерела економічного зростання. Тому найближчими роками їй загрожує стагнація. Однак видобуток літію може надати чеській економіці нового імпульсу, сподівається прем'єр-міністр країни Петро Фіала. Представляючи на початку вересня 2023 року своє бачення розвитку держави на найближчі тридцять років, він перерахував шість сфер, в котрі Чехія має стратегічно інвестувати в майбутньому. Найбільше здивування серед них викликали капіталовкладення у видобуток та переробку літію.

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"Літій - ключова сировина для електромобільності, особливо для акумуляторних батарей. Саме тому ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше розпочати його видобуток, в ідеалі - у 2026 році", - наголосив Фіала.

Сировини достатньо для виробництва мільйона літієвих батарей на рік

Село Циновець розташоване в центрі гірничодобувного регіону: різні види руд тут видобувалися ще в XIII столітті, а вольфрам та олово - з 1940-х років. Потім, у 2010-х роках, перші геолого-розвідувальні роботи показали, що в цій місцевості є значні запаси літію. Як і по інший бік німецько-чеського кордону, у Зіннвальді, де знаходиться їхня менша частина. Прага вже підписала угоду з федеральною землею Саксонія про можливе співробітництво у галузі видобутку літію. З чеського боку цим займатиметься державна компанія Czech Energy Works (CEZ).

Ян Шиллер Фото: Region Ústí

Згідно з оцінками, протягом 25-річного періоду видобутку літію роботу тут знайдуть тисяча шахтарів. План будівництва гігафабрики з виробництва акумуляторів для електромобілів також призведе до створення нових робочих місць у регіоні та притоку туди грошей. CEZ вважає, що видобуток дефіцитної сировини може розпочатися вже за чотири роки.

Влада Устецького краю підтримує розробку родовища літію за умови, що вона буде максимально екологічною. "Я розглядаю можливість видобутку літію як шанс, - каже Ян Шиллер, голова адміністрації регіону та член опозиційної партії "Акція незадоволених громадян" (ANO). - Але багато залежить від того, які рамкові умови будуть узгоджені до початку безпосереднього видобутку. У нас ще живі спогади про наслідки видобутку вугілля в регіоні. Будь-яке завдання шкоди та погіршення умов життя також має бути пропорційно компенсовано місцевому населенню".

Нові перспективи чи знову видобуток сировини?

Устецький край отримує гроші з JTF - одного з фондів ЄС, створеного для пом'якшення наслідків припинення видобутку вугілля та зміни структури економіки в таких регіонах. Передбачається, що частина коштів фонду буде спрямована на розвиток літієвого проєкту.

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Проте деякі експерти попереджають, що після припинення видобутку бурого вугілля Устецький край не повинен просто перейти до розробки родовища іншої сировини - літію замість вугілля. Вони також рекомендують вкладати гроші з Брюсселя в освіту та загальну реструктуризацію економіки регіону. Аналогічну думку висловлюють не лише у вузькому експертному колі.

Міхал Колецько, професор Університету імені Яна Євангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем, є затятим противником видобутку літію в регіоні. "Я думаю, що літій - це неправильний шлях. Якщо ми хочемо змінити регіон і дати йому нове майбутнє, то ми маємо ухвалити рішення про фундаментальні зміни. Ми маємо зробити ставку на ті галузі, які мають потенціал не лише дати регіону економічне майбутнє, але й змінити соціальний склад та освітній рівень населення", - пояснив Колецько у розмові з DW.

Страх перед негативним впливом на екологію

Думки мешканців околиць Циновця розділилися. Коли 7 вересня 2023 року в сусідньому курортному місті Дубі відбулася дискусія між місцевими жителями та представниками CEZ, і зала, де вона проходила, була заповнена повністю. Як повідомляє Чеське радіо, найбільше занепокоєння селян викликають загроза водопостачанню та погіршенню якості повітря в результаті транспортування сировини, що видобувається.

Видобуток літію з літіїстого розсолу в Болівії Фото: picture alliance/dpa

Як і у разі будь-якої невідновлюваної сировини, видобуток літію також впливає на довкілля. У Південній Америці, де в так званому "літієвому трикутнику" між Болівією, Чилі та Аргентиною зосереджено близько 70 відсотків світових запасів цього металу, через відкачування розсолу, що містить літій, в деяких районах різко знизився рівень ґрунтових вод. А через необережні дії гірничодобувних компаній у низці випадків сталося забруднення повітря, води та ґрунту. У Циновці літій видобуватиметься із твердих гірських порід. Цей спосіб за енергоємністю та собівартістю значно перевищує видобуток літію з розсолу.

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За даними енергетичної компанії CEZ, процес отримання дозволу на видобуток літію має розпочатися наприкінці 2023 року. Проте компанія, схоже, анітрохи не сумнівається у позитивному результаті цієї процедури: вона вже купила ділянку землі під завод із переробки літію - за один мільярд чеських крон (близько 40,8 мільйона євро).