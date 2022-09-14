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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті запевнила, що ЄС продовжить підтримувати Україну.Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Єдиний ринок, роумінг і допомога: фон дер Ляєн їде до Києва

Степан Смишляєв
16 хв. тому

Урсула фон дер Ляєн анонсувала візит до Києва 14 вересня, під час якого обговорить з Володимиром Зеленським інтеграцію України до єдиного ринку ЄС.

https://www.dw.com/uk/glava-evrokomisii-ide-do-kieva-govoriti-pro-integraciu-ukraini-v-edinij-rinok-es/a-63113983

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи зі щорічним зверненням до Європейського парламенту в Страсбурзі в середу, 14 вересня, анонсувала свій візит до Києва пізніше цього ж дня. Поїздка стане її третім візитом в Україну від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Вона повідомила, що планує запевнити президента Володимира Зеленського у непохитній підтримці з боку Європейського Союзу та обговорити з ним інтеграцію України до Єдиного ринку ЄС, який гарантує вільний рух товарів, капіталу, послуг і людей. "Сьогодні я їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Зеленським і показати йому, що Єдиний ринок має потенціал і для майбутнього України", - цитує її агенція Reuters.

Для виступу фон дер Ляєн обрала вбрання в кольорах українського державного прапора, зауважує агентство АР. В якості почесного гостя на заході також була присутня перша леді України Олена Зеленська.

Додаткова допомога і роумінг

Президентка Єврокомісії також оголосила про плани ЄС включити Україну до європейської зони безкоштовного роумінгу, зазначає агентство dpa.

Це означатиме, що українські користувачі мобільних телефонів у країнах Євросоюзу зможуть дзвонити, відправляти текстові повідомлення та користуватися інтернетом без додаткових витрат. Те ж саме стосується мешканців Євросоюзу, які подорожують Україною.

Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що ЄС надасть Україні 100 мільйонів євро на відновлення шкіл, зруйнованих під час вторгнення Росії.

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"Час продемонструвати рішучість"

Президентка Єврокомісії наголосила: ЄС продовжить підтримувати Україну і не планує відмовлятися від санкцій, запроваджених проти Росії. "Я хочу чітко пояснити, що санкції залишаються. Настав час нам продемонструвати рішучість, а не вмиротворення", - цитує її агенція AFP.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа, яка зараз страждає через інфляцію та зростання цін на енергоносії, зумовлене скороченням постачання з РФ, зможе перемогти у протистоянні з Росією "завдяки мужності та солідарності". "Фінансовий сектор Росії перебуває на життєзабезпеченні", - сказала вона, додавши, що близько тисячі міжнародних компаній покинули країну. "Російські військові беруть мікросхеми з посудомийних машин і холодильників, щоби полагодити свою військову техніку, тому що у них закінчилися напівпровідники. Російська промисловість руйнується", - наголосила президентка Єврокомісії.

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