Єдиний ринок, роумінг і допомога: фон дер Ляєн їде до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи зі щорічним зверненням до Європейського парламенту в Страсбурзі в середу, 14 вересня, анонсувала свій візит до Києва пізніше цього ж дня. Поїздка стане її третім візитом в Україну від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.
Вона повідомила, що планує запевнити президента Володимира Зеленського у непохитній підтримці з боку Європейського Союзу та обговорити з ним інтеграцію України до Єдиного ринку ЄС, який гарантує вільний рух товарів, капіталу, послуг і людей. "Сьогодні я їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Зеленським і показати йому, що Єдиний ринок має потенціал і для майбутнього України", - цитує її агенція Reuters.
Для виступу фон дер Ляєн обрала вбрання в кольорах українського державного прапора, зауважує агентство АР. В якості почесного гостя на заході також була присутня перша леді України Олена Зеленська.
Це означатиме, що українські користувачі мобільних телефонів у країнах Євросоюзу зможуть дзвонити, відправляти текстові повідомлення та користуватися інтернетом без додаткових витрат. Те ж саме стосується мешканців Євросоюзу, які подорожують Україною.
Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що ЄС надасть Україні 100 мільйонів євро на відновлення шкіл, зруйнованих під час вторгнення Росії.
Президентка Єврокомісії наголосила: ЄС продовжить підтримувати Україну і не планує відмовлятися від санкцій, запроваджених проти Росії. "Я хочу чітко пояснити, що санкції залишаються. Настав час нам продемонструвати рішучість, а не вмиротворення", - цитує її агенція AFP.
Фон дер Ляєн наголосила, що Європа, яка зараз страждає через інфляцію та зростання цін на енергоносії, зумовлене скороченням постачання з РФ, зможе перемогти у протистоянні з Росією "завдяки мужності та солідарності". "Фінансовий сектор Росії перебуває на життєзабезпеченні", - сказала вона, додавши, що близько тисячі міжнародних компаній покинули країну. "Російські військові беруть мікросхеми з посудомийних машин і холодильників, щоби полагодити свою військову техніку, тому що у них закінчилися напівпровідники. Російська промисловість руйнується", - наголосила президентка Єврокомісії.