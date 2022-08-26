Ціни на газ у Європі злетіли до рекордного рівня

У Європі побоюються повного припинення постачання російського газу трубопроводом "Північний потік". Глава німецького інституту DIW вважає, що ціни на газ у Європі залишатимуться на високому рівні протягом багатьох років.

Побоювання в Європі щодо повного припинення постачання природного газу з Росії призвели до нового різкого стрибка цін на блакитне паливо. Вартість європейських ф'ючерсів на постачання газу у вересні в п'ятницю, 26 серпня, збільшилася відразу на дев'ять відсоткових пунктів до рекордних 340 євро за мегават/год.

Раніше "Газпром" оголосив призупинення постачання природного газу трубопроводом "Північний потік" з 31 серпня на три дні через ремонтні роботи. Це лише посилило страхи щодо перспективи повного припинення постачання "блакитного палива" до Європи.

Ціни залишаться високими на багато років

Голова Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) закликав готуватися до тривалого збереження високої вартості природного газу. "Ціни на енергію вже ніколи не повернуться на довоєнний рівень", - сказав він в інтерв'ю радіостанції SWR.

На думку Фрацшера, вартість енергоносіїв через війну Росії в Україні залишатиметься на високому рівні упродовж п'яти-семи років, тому людям слід бути готовими до зниження рівня життя.

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