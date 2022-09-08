ЄЦБ стрімко підвищив ключову ставку для боротьби з інфляцією

Центробанк також переглянув свої прогнози зростання інфляції і тепер очікує, що до кінця 2022 року вона сягне 8,1 відсотка. Провокує зростання споживчих цін постійне підвищення вартості енергоносіїв.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 8 вересня, підвищив ключову процентну ставку на 75 базисних пунктів до 1,25 відсотка, намагаючись стримати інфляцію в єврозоні. "Протягом наступних кількох засідань Керівна рада очікує подальшого підвищення процентних ставок, щоб знизити попит і захиститися від ризику постійного підвищення інфляційних очікувань", - повідомила пресслужба банку, пише агенція dpa.

Керівна рада ЄЦБ планувала підвищити процентну ставку на 50 базисних пунктів на своєму вересневому засіданні, але врешті-решт пішла на більш масштабний крок. Рівень ключової ставки у 1,25 відсотка є найвищим з 2011 року. Подальші її перегляди очікуються в жовтні та грудні, повідомляє Reuters.

Інфляція в єврозоні досягає півстолітнього максимуму

Інфляція в єврозоні наближається до двозначної цифри і досягає тим самим півстолітнього максимуму. Політики стурбовані тим, що швидке зростання цін може закріпитися, знецінюючи заощадження домогосподарств, зазначає Reuters.

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Згідно з новими прогнозами ЄЦБ, зростання споживчих цін у 2022 році сягатиме 8,1 відсотка, наступного року - 5,5 відсотка, у 2024 році - 2,3 відсотка. У червні аналітики банку оцінювали ці показники на рівні 6,8 відсотка, 3,5 відсотка та 2,1 відсотка відповідно, повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з новим прогнозом, ВВП єврозони в 2022 році збільшиться на 3,1 відсотка, а не 2,8 відсотка, як передбачалося раніше. Однак очікування на наступний рік погіршено до 0,9 відсотка з 2,1 відсотка, на 2024 рік - до 1,9 відсотка з 2,3 відсотка.

Інфляцію провокують високі ціни на енергоносії

Оскільки високі ціни на енергоносії підривають купівельну спроможність, спад в країнах єврозони є неминучим, пише Reuters. Однак грошово-кредитна політика здебільшого безсила проти спаду. Деякі політики вже відкрито говорять про рецесію, і нові прогнози ЄЦБ також показують різке зниження темпів зростання в найближчі роки.

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Тим не менш, є й думки, що неглибока рецесія може бути навіть корисною, оскільки дефіцит кадрів на ринку праці Європейського Союзу стає все більш напруженим, і спад може дати полегшення фірмам, які зараз намагаються знайти працівників, зауважує Reuters.

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