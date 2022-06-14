У Німеччині інфляція прискорилася до максимуму за майже 50 років

У травні поточного року інфляція у Німеччині становила 7,9 відсотка у річному вираженні, йдеться у щомісячному звіті Федерального статистичного відомства (Destatis), опублікованому у вівторок, 14 червня. Зростання цін вже третій місяць поспіль стає рекордно високим за всю історію об'єднаної країни. У березні та квітні 2022-го воно склало 7,3 та 7,4 відсотка відповідно.

"Основною причиною високої інфляції залишається зростання цін на енергоносії. Але ми спостерігаємо також зростання цін на багато інших товарів, особливо продовольчих", - сказав президент Destatis Ґеорґ Тіль (Georg Thiel). За його словами, такий високий рівень річної інфляції в Німеччині востаннє фіксувався під час нафтової кризи взимку 1973-1974 років.

Енергоносії подорожчали через війну РФ проти України

У травні 2022 року ціни на енергоносії зросли порівняно з травневим показником 2021-го на 38,3 відсотка. Більше за інших - на 94,8 відсотка - подорожчав мазут. Природний газ - на 55,2 відсотка, моторне паливо - на 41 відсоток. Ціни на електроенергію зросли на 21,5 відсотка.

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Зростання цін на енергоносії прискорилося через те, що внаслідок війни Росії проти України було зруйновано ланцюги поставок, йдеться у звіті Федерального статистичного відомства. Крім цього, на ціни вплинуло підвищення вуглецевого податку з 25 до 30 євро за одну тонну, відзвітувало відомство.

Продовольчі товари та паливо - драйвери зростання інфляції

У травні продуктова інфляція у ФРН досягла 11,1 відсотка порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Це - максимальний показник з часу возз'єднання Німеччини. Найвідчутніше - на 38,7 відсотка - подорожчали рослинні олії та жири. Зростання цін на м'ясо та м'ясні продукти склало 16,5 відсотка, на молочні продукти та яйця - 13,1 відсотка, на хліб та крупи - 10,8 відсотка.

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Значно зросли також ціни на транспортні засоби (9,1 відсотка), цифрову техніку (8 відсотків) та меблі (7,4 відсотка). Загалом споживчі товари подорожчали на 17,9 відсотка, повідомило Destatis.

При цьому без урахування зростання цін на продукти та енергоносії травнева інфляція у Німеччині склала 3,8 відсотка. Послуги подорожчали на 2,9 відсотка, орендна плата - на 1,7 відсотка. Ціни на телекомунікації та соціальні послуги знизилися на 0,9 та 2,5 відсотка відповідно.