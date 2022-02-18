У Німеччині попередили про ціновий шок на ринках нафти й газу в разі нападу РФ

У разі вторгнення Росії в Україну на ринках нафти та природного газу відбудеться цінове потрясіння, заявив у п'ятницю, 18 лютого, голова мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

"Ціновий шок, щонайменше тимчасовий, виникне, навіть якщо постачання газу не обмежать", - сказав він. За його словами, ця проблема торкнеться однаковою мірою населення та промисловості в Німеччині.

Досі інститут ifo виходив з того, що інфляція цьогоріч становитиме чотири відсотки, що стане найвищим показником із 1993 року. За підсумками 2021 року її рівень становив 3,1 відсотка. У разі початку військових дій показник інфляції в 2022 році буде ще вищим, зазначив Фюст.

Економіст нагадав про взаємну залежність РФ і Європи в сфері енергоносіїв: Західній Європі потрібні російський газ і нафта, а Росія залежить від грошей, які європейці платять за постачання. При цьому голова інституту ifo додав, що припинення Москвою експорту енергоносіїв малоймовірне, адже вона хоче продовжувати його в майбутньому.

В іншому разі Європейський Союз міг би переорієнтуватися на закупівлю газу в інших країнах, зазначив він. Фюст вважає доцільним створення в Німеччині інфраструктури для прийому зрідженого газу, що поставляється морським шляхом.

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Економіка постраждає від можливих нових санкцій

Крім того, в ifo нагадали про додаткові збитки для німецької економіки в разі запровадження нових санкцій проти РФ. Унаслідок обмежувальних заходів, введених після анексії Криму, німецька економіка вже втрачає близько 5 мільярдів євро на рік, що становить 0,16 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини, вказала глава Центру вивчення зовнішньоекономічної діяльності ifo Лізандра Флах (Lisandra Flach).

Втрати Росії, за її словами, значно вищі: близько 1,2 відсотка російського ВВП. Вона наголосила, що цей показник значно зросте, якщо запровадять нові санкції за ескалацію конфлікту з Україною. В ifo також зазначили, що в абсолютних показниках збитки РФ будуть не настільки суттєвими, як на Заході, тому що ВВП Росії приблизно відповідає сукупному показнику економічної потужності Бельгії та Нідерландів.

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РФ каже про відведення військ, Захід не підтверджує

Міністерство оборони Росії заявляє про відведення частини російських військ і техніки до місць постійної дислокації після навчань поруч із Україною, зокрема на полігонах у Курській та Брянській областях РФ і в анексованому Криму. Також у Росії запевняють, що незабаром повернуться підрозділи, які беруть участь у військових маневрах на території Білорусі.

Однак в Україні цю інформацію не підтверджують. На Заході, зокрема й в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), навпаки, кажуть про ознаки нарощування Росією військової міці на українських кордонах. У США вважають, що ризик вторгнення РФ в Україну зберігається і найближчими днями є дуже високим.