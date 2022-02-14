G7 погрожує РФ масштабними санкціями за напад на Україну

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) попередили Росію про "масштабні" економічні наслідки у разі її нападу на Україну. "Нарощування російської військової могутності біля кордонів України викликає серйозне занепокоєння. Ми, міністри фінансів G7, наголошуємо на нашій готовності надати швидку і рішучу підтримку українській економіці", - йдеться у спільній заяві, опублікованій насайті британського уряду в понеділок, 14 лютого.

"Будь-яка подальша агресія Росії проти України наразиться на негайну, скоординовану та потужну відповідь. Ми готові до колективного запровадження економічних та фінансових санкцій, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки", - наголосили міністри G7.

Читайте також: Чого очікувати від головування Німеччини в G7

З 1 січня 2022 року Німеччина змінила Великобританію у головуванні в G7, до якої входять також Італія, Канада, США, Франція та Японія. ФРН має намір зміцнювати співпрацю з усіма країнами Великої сімки, зокрема для проведення спільної політики щодо Росії.

Захід не виключає вторгнення РФ в Україну

В останні місяці відносини між Росією та країнами Заходу різко загострилися. На Заході заявляють про концентрацію російських військ біля українського кордону та про загрозу вторгнення РФ в Україну. В другій половині 2021 року та на початку 2022-го Росія перекинула до анексованого Криму та до кордонів з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. Кремль заперечує плани воєнної агресії.

Читайте також: Навіщо канцлер Олаф Шольц летить до Києва та Москви?

Серія переговорів США, НАТО та лідерів західних держав з Росією, що триває з січня, не принесла бажаних результатів з деескалації ситуації. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ. Також Москва вимагає гарантувати те, що Україна не стане членом НАТО.