Блінкен: РФ готується до нападу на Україну найближчими днями

Сполучені Штати Америки (США) не бачать відведення Російською Федерацією (РФ) військ від українського кордону та володіють інформацією про підготовку до нападу на Україну найближчими днями. Про це на засіданні Ради безпеки ООН у четвер, 17 лютого, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що Сполучені Штати не знають точно, до чого призведе нарощування військ. Як зазначив Блінкен, Росія планує створити привід для нападу на Україну.

"Це може бути насильницька подія в Україні або звинувачення проти українського уряду, це може бути сфабрикований теракт у Росії, можуть бути виявлені масові поховання, може бути інсценований удар безпілотника проти цивільних або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може описати цю подію як етнічну чистку чи геноцид", - заявив держсекретар США.

РФ намагається виправдати початок війни - США

За його словами, останні кілька днів російські ЗМІ вже почали поширювати деякі брехливі звинувачення, щоб створити штучне виправдання для початку війни. У відповідь на штучну провокацію, вважають у США, уряд Росії може скликати термінове засідання для розв'язання так званої "кризи" із заявами, що Росія має реагувати та захищати російських громадян та етнічних росіян в Україні.

Мапа розміщення військ РФ на кордонах України

"Далі планується, що почнеться напад та російські бомби та ракети полетять на Україну, буде заблоковано ключові українські установи. Після цього російські танки й солдати підуть до ключових об'єктів, які вже намічені та нанесені на карту. Ми вважаємо, що ці об'єкти включають столицю Київ... І це не все, що Росія планує зробити народу України. Ми маємо інформацію, що Росія нападатиме на конкретні групи українців", - попередив Блінкен.

США хочуть попередити напад

Оприлюднюючи цю інформацію, як вказує держсекретар, США сподіваються змусити Росію відмовитись від шляху війни. Блінкен додав, що якщо Росія не вторгнеться в Україну, США "зітхнуть із полегшенням".

"Якщо ж Росія зробить вибір на користь війни, реакція США та союзників буде різкою та рішучою. Якщо Росія віддана дипломатії, США надають всі можливості продемонструвати таку відданість", - заявив Держсекретар.

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Блінкен закликав Росію підтвердити відсутність планів про вторгнення, відвівши свій контингент і техніку від кордонів України. За його словами, він надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову листа з пропозицією зустрітися в Європі наступного тижня.

Ескалація на Донбасі: обстріл близько 30 населених пунктів

17 лютого вздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігалася значна ескалація з боку проросійських збройних формувань. Снаряди незаконних збройних формувань зокрема потрапили в будівлю дитячого садка в Станиці Луганській, внаслідок чого дві жінки та чоловік отримали контузії. Крім того, бойовики обстріляли Врубівку, де один зі снарядів потрапив у двір ліцею.

Внаслідок обстрілу Станиці Луганської був пошкоджений дитячий садок

Загалом, станом на 19:00 (за київським часом) 17 лютого проросійські збройні формування 47 разів порушили режим припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. За добу атаки зазнали близько 30 населених пунктів на Донбасі, повідомляють в штабі Операції об'єднаних сил. Двоє українських військовослужбовців та двоє цивільних зазнали поранень внаслідок обстрілів.