Розвідка Естонії: Росія може завдати по Україні точкових ударів

Росія продовжує перекидати війська до українських кордонів і може завдати точкових ударів по Україні, зайнявши "ключові території", проте повномасштабна окупація є малоймовірною, вважають у Департаменті зовнішньої розвідки Естонії.

"За нашими оцінками, вони (військові РФ. - Ред.) уникатимуть густонаселених міст, оскільки для контролю над ними знадобиться велика кількість військ", - заявив глава відомства Мікк Марран на презентації річного звіту розвідки 15 лютого.

У документі, викладеному у відкритий доступ, опубліковано мапу об'єктів, які Росія начебто може атакувати насамперед у разі вторгнення в Україну. "У звіті зазначено українські цілі, які запропонували російські розвідслужби", - повідомив Марран. Ідеться про об'єкти інфраструктури, руйнування яких "може завадити управлінню, відновленню та постачанню Збройних сил і енергопостачанню України".

Крім того, за оцінкою естонської розвідки, є велика ймовірність ескалації на непідконтрольних Києву територіях Донбасу: так Росія зможе заперечувати свою участь у бойових діях, що дозволить їй уникнути санкцій Заходу.

Естонській розвідці відомо про десять військових підрозділів РФ, що прямують до українського кордону, біля якого вже зосереджено близько 170 тисяч російських солдатів.

Найближчими роками Кремль може посилити тиск на балтійські країни, додав глава естонської розвідки, наголосивши, що "загроза війни стала головним політичним інструментом Путіна".

Захід не бачить відведення військ РФ від кордонів України

15 і 16 лютого міністерство оборони Росії заявило про відведення частини військ від українського кордону після навчань.

В Україні й на Заході цю інформацію не підтверджують. Навпаки, британська розвідка повідомляє про переміщення РФ до кордонів України додаткової бронетехніки, гелікоптерів і польового шпиталю, а США заявляють про перекидання до українського кордону ще семи тисяч російських солдатів. У НАТО зауважують, що ризик нападу РФ на Україну зберігається.