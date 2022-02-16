Захід скептично розцінює заяви Росії про відведення військ від України

Нарощування армії Росії навколо України, схоже, триває, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ. Про це у середу, 16 лютого, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми чули з Москви сигнали про готовність продовжувати дипломатичні зусилля, але поки деескалації на місцях не спостерігається", - сказав Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО.

За його словами, ризик нападу досі зберігається, і НАТО залишається "готовим до гіршого". Генсек Альянсу зауважив, що переміщення техніки не є підтвердженням реального відведення військ. "Вони завжди переміщували сили туди й назад. Тож пересування - це ще не деескалація", - зазначив Столтенберг.

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Лондон: Росія не прибрала ногу з педалі газу

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес теж поки що не бачить ознак деескалації. "Росія не прибрала ногу з педалі газу", - сказав Воллес у середу в ефірі Sky News. Міністр оцінив кількість військ біля українських кордонів у 60 відсотків усіх російських сухопутних сил. Також британський міністр згадав і про значні сили ВМФ Росії поблизу України.

Тим часом у ФРН очікують побачити реальну картину на кордоні найближчими днями. Речник німецького уряду 16 лютого також зазначив, що відведення військ від прикордонної з Україною зони буде позитивним сигналом, однак наразі доказів цього немає.

Зеленський: "Це просто заяви"

Президент України Володимир Зеленський також заявляє, що українська сторона не спостерігає відведення російських військ.

"Ми поки що не бачимо жодного відходу", - сказав він на військовому полігоні у Рівненській області у відповідь на повідомлення з РФ про нібито відведення військ. Він додав, що коли війська виведуть, це побачать усі, а не лише військові чи розвідка. "Але поки що це просто заяви", - наголосив Зеленський.

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Кремль вважає, що НАТО оцінює ситуацію неадекватно

У свою чергу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив 16 лютого, що у НАТО "проблеми з адекватною оцінкою" ситуації на кордоні РФ і України.

Посол РФ в Ірландії Юрій Філатов заявив у цей же день, що конфігурація збройних сил на заході Росії через три-чотири тижні може повернутися до звичного стану. "Ми проводимо планові навчання зі збройними силами Білорусії. Вони завершаться до 20 лютого", - цитує дипломата російська агенція ТАСС. За словами Філатова, це справа Росії, звідки саме буде відведено війська і як далеко вони відійдуть від українського кордону.

Нагадаємо, у Росії 15 та 16 лютого заявили, що підрозділи південного та західного військових округів завершили маневри та переміщають техніку до місць постійної дислокації. Це сталося після серії міжнародних переговорів на тлі повідомлення, що напад на Україну з боку Росії може статися уже в середині лютого.