Міноборони РФ заявляє про відведення частини військ від українського кордону

Підрозділи західного та південного військових округів починають повернення з навчань у пункти базування залізницею та автомобільним транспортом, повідомили у вівторок, 15 лютого в міністерстві оборони РФ.

"Підрозділи південного та західного військових округів, які виконували завдання, вже почали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші самостійно у складі військових колон", - заявив офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков, якого цитують російські ЗМІ.

Водночас на сайті західного військового округу РФ повідомляється 15 лютого, що навчання тривають. Зазначається, що фахівці радіотехнічних військ знайшли та супроводили понад 1 500 різногабаритних повітряних цілей умовного противника в ході масштабного планового тренування. Військові РФ заявляють, що в плановому тренуванні взяли участь понад 400 військовослужбовців зі складу бойових розрахунків, льотного та інженерно-технічного складу, а також понад 80 одиниць авіаційної, військової та спеціальної техніки.

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Київ поки не вірить у відведення

Як відомо, західний військовий округ РФ межує з північними областями України. До складу південного військового округу РФ входить анексований Крим.

На це повідомлення міноборони РФ уже відреагував глава українського МЗС Дмитро Кулеба. "З РФ постійно звучать різні заяви, тому в нас уже є правило: не "почуємо - тоді повіримо", а "побачимо - тоді повіримо". Побачимо відведення - повіримо в деескалацію", - сказав Кулеба на брифінгу у Києві.

Нагадаємо, Росія нині проводить одразу кілька військових маневрів - у Білорусі, на Чорному морі та в самопроголошеній Абхазії. На тлі цього низка західних урядів з посиланням на дані розвідки попереджає про можливе вторгнення в Україну. Це спричинило кризу у відносинах Росії з Заходом.